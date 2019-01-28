Горячие бои за Кубок командующего Северным флотом

В рамках чемпионата по хоккею с шайбой Северной военной хоккейной лиги на «Кубок командующего Северным флотом» и отборочного этапа Ночной хоккейной лиги в шести гарнизонах Северного флота состоялся ряд хоккейных матчей.

В городе Североморске на льду встретились команды отдельной мотострелковой бригады сухопутных войск «Штурм» и штаба и управления Северного флота «К-21». В захватывающей борьбе игра перешла в овертайм, завершившись со счетом 3:3. Серия послематчевых буллитов определила победителя игры, им стала команда «К-21», забросившая на одну шайбу больше. Итоговый счёт игры - 4:3.

На домашней ледовой площадке в г. Сафоново Мурманской области команда «Гроза» объединения ВВС и ПВО Северного флота одержала уверенную победу, выиграв со счётом 12:2 у команды «Шквал» соединения противолодочных кораблей Кольской флотилии разнородных сил.

В городе Североморск-3 Мурманской области команда палубной авиации «Палубник» победила команду «Торос» центра материально-технического обеспечения со счётом 14:3.

Игра в посёлке Спутник Мурманской области закончилась победой одноименной команды морской пехоты, которая со счетом 9:2 победила команду подводных сил флота «Тайфун».

На ледовой площадке города-героя Мурманска победу одержала хоккейная команда «Пётр Великий» – одноимённого тяжёлого атомного ракетного крейсера, обыграв со счётом 4:2 команду «Альфа» одной из частей центрального подчинения.

Команда отдельной береговой ракетно-артиллерийской бригады Кольской флотилии разнородных сил «Бастион» в городе Полярный Мурманской области оказалась слабее команды армейского корпуса «Армата», проиграв со счётом 6:7.

В субботу в Ледовом дворце спорта города-героя Мурманска в рамках чемпионата Мурманской области по хоккею с шайбой состоялась встреча сборной Северного флота и команды «Горняк» из Оленегорска. Сборная Северного флота одержала очередную, североморцы победили с разгромным счетом 18:3.

В настоящий момент 18 заброшенных шайб является рекордом текущего хоккейного чемпионата Мурманской области. 8 очков в копилку команды принесли хоккеисты «Северного флота» Максим Пужанский и Михаил Меев. Каждый из них отличились четырьмя заброшенными шайбами.

Военнослужащие Северного флота оказали горячую поддержку команды как на трибунах Ледового дворца, так и в интернете. Во время проведения хоккейного матча была организована его трансляция в одной из социальных сетей.