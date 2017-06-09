Горячие встречи с народом на улицах флотской столицы

Главу ЗАТО г. Североморск Александра Абрамова сложно заподозрить в нежелании обраться с жителями флотской столицы. Ежегодно, особенно осенью, он проводит десятки встреч в трудовых коллективах, выступает в прямом эфире на радио и телевидении, отвечая на вопросы жителей, в редакции газеты «Североморские вести» общается с читателями этого издания, не оставляет без внимания вопросы, поступающие в виртуальную приемную и в рамках проекта «SMS главе».

Конечно же, не все главы муниципальных образований отличаются такой же открытостью. Не случайно губернатор Мурманской области Марина Ковтун потребовала от всех глав муниципальных образований и глав администраций разместить на сайтах муниципалитетов графики встреч с жителями. Размещён такой график встреч и Александра Абрамова. Конечно же, их будет значительно больше, чем запланировано.

9 июня состоялась встреча с жителями улиц Сафонова, Сгибнева, Ломоносова по обращениям граждан в виртуальную приемную и в рамках проекта «SMS главе».

На встрече было не много североморцев, но вопросы они задали из разряда тех, которые волнуют большинство североморцев. Так одного из собеседников не удовлетворяет использование спортивных объектов по прямому назначению. Но все дело в том, что практически все спортивные объекты, за исключением крытого хоккейного корта, принадлежат Министерству обороны. Но отдел молодёжи, физкультуры и спорта арендует в случае необходимости спортивные объекты. Всего же в Североморске спортом занимается более 17 тысяч человек, и многие спортсмены показывают большие успехи не только на областных и Всероссийских, но и на международных соревнованиях.

По поводу городского парка Александр Абрамов заверил североморца, задавшего вопрос, что работы по его благоустройству будут продолжены в этом году. Процесс затянулся из-за недобросовестных подрядчиков.

Вообще ситуация с подрядчиками, которые побеждают на аукционах, проблема серьезная. К примеру, компания, победившая в аукционе по обслуживанию городских улиц, на сегодняшний день к работе так и не приступила.

Ответил глава ЗАТО и на вопрос по поводу отключения отопления. Отопительный сезон завершится 13 июня, но подключенными останутся объекты здравоохранения, школы и дежурные детские сады, которые запитаны не через жилищный фонд. Интересовал североморцев и вопрос создания своего муниципального предприятия, которое занималось бы обслуживание дорог и улиц, уборкой территории.

- Вопрос не простой, дорогостоящий, мы его обсуждаем, возможно, придёт к созданию такого учреждения, - сказал глава ЗАТО.

По поводу начала работы фонтана на Приморской площади Александр Павлович ответил, что он обсуждал этот вопрос с директором «Североморскводоканал» Александром Каменевым, который его обслуживает. Все дело в том, что ещё не освободились ото льда трубы, которые подводят воду к фонтану. Это произойдёт через несколько дней, и фонтан начнет работать. Александр Абрамов выразил сожаление, что некоторые североморцы захламляют чашу фонтана, скручивают краны.

Ответил глава ЗАТО на вопросы и по поводу уборки песка, и по урнам на автобусных остановках, и по автомобильным парковкам и размещению видеокамер в рамках проекта «Безопасный город».

Но в ходе встречи звучали не только вопросы, но и слова искренней благодарности главе ЗАТО за проводимую им работу, пожелания успехов и удачи.