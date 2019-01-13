«Горячий лёд» игр отборочного этапа Ночной хоккейной лиги

В рамках отборочного этапа Ночной хоккейной лиги в семи гарнизонах Северного флота в субботу состоялся ряд встреч хоккейных команд. Во флотской столице городе Североморск состоялось две игры. Команда соединения противолодочных кораблей Кольской флотилии разнородных сил «Шквал» и команда морской пехоты «Спутник» завершили матч со счётом 9:9, ледовые дружины «Спасатель» аварийно-спасательных работ и «Ракета» Кольского соединения ПВО завершили матч ничьей, со счётом 2:2.

На домашней ледовой площадке «Штурм» отдельной мотострелковой бригады армейского корпуса выиграла со счётом 5:1 у команды «Альфа» одного из управлений штаба Северного флота.

Команда центра материально-технического обеспечения «Торос» в городе Снежногорск уступила команде подводных сил флота «Тайфун» проиграв со счетом 0:3.

В посёлке Сафоново команда объединения ВВС и ПВО Северного флота «Гроза» победила со счетом 17:2 «Арктику» арктической мотострелковой бригады.

Ледовая дружина пограничного управления «Полярная звезда» в посёлке Североморск-3 проиграла команде палубной авиации «Палубник» со счётом 3:5.

Матч хоккейных команд «Армеец» одной из воинских частей центрального подчинения и «Петр Великий» одноимённого тяжёлого атомного ракетного крейсера закончился со счётом 10:0.

Как сообщает пресс-служба СФ, очередные хоккейные игры на Северном флоте состоятся в это воскресенье в посёлках Заозерск, Алакуртти, Спутник, Кильдинстрой, Североморск-3 и городах Североморск и Мурманск.