Госавтоинспекция Кандалакши устанавливает очевидцев дорожно-транспортного происшествия

27 марта 2018 года в 19 часов 50 минут в Кандалакше на ул. Советской, в районе дома №6 (магазин «Евророс») водитель, управляя автомобилем марки «Шевроле Ланос», при движении задним ходом допустил наезд на пешехода – женщину 1958 года рождения. В результате ДТП пострадавшая с телесными повреждениями была доставлена в Кандалакшскую ЦРБ.

Всех, кто располагает информацией о данном происшествии, просим сообщить в дежурную часть МО МВД России «Кандалакшский» по телефону: 8 (81533)5-21-10; отдел ГИБДД МО МВД России «Кандалакшский» 8(81533) 2-07-89.