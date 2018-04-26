Мурманская область. Арктика26.04.18 09:53
Госавтоинспекция Кандалакши устанавливает очевидцев дорожно-транспортного происшествия
27 марта 2018 года в 19 часов 50 минут в Кандалакше на ул. Советской, в районе дома №6 (магазин «Евророс») водитель, управляя автомобилем марки «Шевроле Ланос», при движении задним ходом допустил наезд на пешехода – женщину 1958 года рождения. В результате ДТП пострадавшая с телесными повреждениями была доставлена в Кандалакшскую ЦРБ.
Всех, кто располагает информацией о данном происшествии, просим сообщить в дежурную часть МО МВД России «Кандалакшский» по телефону: 8 (81533)5-21-10; отдел ГИБДД МО МВД России «Кандалакшский» 8(81533) 2-07-89.
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Последние комментарии
Ингмар
23.04.18 14:11
Страсти вы тут пишите. но это ведь дела ушедших лет?
Елена Гальцова
23.04.18 14:10
Это конечно да. но, может, стоить написать о чем-то другом, например, когда мы в наших магазинах увидим дешевую рыбу? когда, как раньше, выйдем в рыбный магазин и купим все, чего душа пожелает?
Иван Андреевич
23.04.18 14:07
Сегодня вообще все говорят о рыбе. Важная тема, нужная. Даже если не о наших победах, а о наших проблемах.
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