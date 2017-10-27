Госавтоинспекция Колы напоминает меры по профилактике ДТП в осенний период

На территории Кольского района в текущем месяце в дорожно-транспортных происшествиях погибли 5 человек, еще 9 получили травмы различной степени тяжести. Среди 11 ДТП - 2 столкновения, 1 опрокидывание на проезжей части и 8 съездов в кювет, 5 из которых также не обошлись без опрокидывания.

ОГИБДД по Кольскому району напоминает водителям, что потеря контроля над управлением транспортного средства зачастую приводит к трагедии. Риск оказаться в подобной ситуации особенно велик в зимний период и периоды межсезонья. Чтобы сохранить контроль над управлением транспортным средством, водителю необходимо правильно выбрать безопасный скоростной режим с учетом погодных условий и состояния проезжей части, а также соблюдать дистанцию и боковой интервал.