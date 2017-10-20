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Мурманская область. Арктика20.10.17 17:49

Госавтоинспекция Мурманска проанализировала аварийность на перекрестках

За последние десять дней не территории Мурманска зафиксировано более 300 столкновений транспорта и 17 ДТП с пострадавшими, в которых получили травмы более 20 человек: опрокидывание, наезд на препятствие, наезды на пешеходов.

2/3 всех дорожных происшествий - это столкновения транспорта, значительное количество которых объясняется не только изменением погодных условий и несознательностью водителей, не заменивших летнюю резину на зимнюю. Инспекторы предупреждают: проезд любого перекрестка требует от водителя повышенного внимания. А если перекресток нерегулируемый, да еще на нем осуществляют движение и пешеходы, то маневры в таких местах становятся для водителей настоящим экзаменом на концентрацию и неукоснительное выполнение всех ПДД.

Самыми частыми причинами столкновений на перекрестках становятся действия водителей, совершающих левый поворот или разворот, не предоставив преимущество движущемуся встречному транспорту или не убедившись, что автомобили, движущиеся в попутном направлении, не совершают аналогичный маневр.

На особенно оживленных перекрестках некоторые водители с затруднением определяют правило правой руки для движущихся потоков. Поэтому инспекторы ОБ ДПС ГИБДД советуют водителям, даже опытным и уверенным в своем водительском мастерстве, не подвергать необоснованному риску участников дорожного движения: не спешить и не начинать маневры, не убедившись в отсутствии встречного транспорта. Особенно опасна спешка и излишняя самоуверенность при неблагоприятных дорожных условиях и недостаточной видимости по причинам непогоды и отсутствия освещения.

Начинающим автомобилистам нелишним будет перед поездками запланировать маршрут движения и с помощью различных современных интернет-приложений заранее ознакомиться с его особенностями (направлением главной и второстепенных дорог, движением по полосам, расположением пешеходных переходов и др.). Это позволит избежать излишних экстренных перестроений, нервозности и создания аварийных ситуаций.

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