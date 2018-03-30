Госавтоинспекция Мурманской области предупреждает граждан о сложных погодных условиях

На территории Мурманской области сохраняется переменчивая погода. В этой связи Госавтоинспекция Мурманской области напоминает гражданам о мерах безопасности.

Во время снежных зарядов водителям следует заранее снижать скорость движения. Кроме того, лучше всего избегать неожиданных поворотов, резких торможений и любых других сложных маневров. Будьте внимательны при проезде нерегулируемых пешеходных переходов и движении возле детских садов и школ. Не забывайте о безопасной дистанции и боковых интервалах.

В солнечную погоду не забывайте о том, что яркое солнце тоже может стать причиной ДТП. Обязательно используйте солнцезащитные козырьки в салоне автомобиля либо солнцезащитные очки. Лучше всего приобрести приобрести очки с УФ-фильтром и поляризацией - они снизят боль в глазах от яркого света и минимизируют помехи в виде бликов.

Пешеходам в период снегопада нужно более ответственно отнестись к соблюдению правил перехода проезжей части. Не начинайте движение на желтый сигнал светофора – в это время автомобили еще завершают свое движение и, если вы выйдете на проезжую часть, затормозить не успеют. На нерегулируемых пешеходных переходах внимательно проверяйте, не приближаются ли транспортные средства с обеих сторон. В ясную солнечную погоду также необходимо пересекать проезжую часть с особым вниманием – ослепленный солнцем водитель может не успеть заметить пешехода вовремя и предотвратить ДТП.