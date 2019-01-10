Госавтоинспекция по Мурманской области предупреждает о перекрытии дорог

Госавтоинспекция информирует, что в связи с неблагоприятными климатическими условиями (обильные осадки в виде снега, метель, ограниченная видимость) с 17 часов закрыто движение для всех видов транспортных средств по автомобильной дороге федерального значения Р-21 «Кола» с 1470 км по 1510 км (Печенгский район).

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, объездной путь для движения транспортных средств осуществляется через автодорогу регионального значения «Никель - Приречных - «Лотта».