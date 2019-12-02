Госавтоинспекция России прогнозирует увеличение уровня смертности на дорогах страны

Об этом сообщил замглавы ГИБДД Олег Понарьин на семинаре по обеспечению безопасности дорожного движения. «Вчерашнее ДТП, о котором мы все узнали, это действительно трагедия. Даже если взять сухие цифры статистики, то на сегодняшний момент с начала года 146 тысяч ДТП произошло, 15 с лишним тысяч человек погибли и около 160 тысяч человек получили ранения. Говорю приблизительные цифры, поскольку они оперативные, они будут уточняться. К сожалению, на мой взгляд, они будут увеличиваться, а не уменьшаться», - сказал он.

В ГИБДД также сообщили, что 6% от числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях в РФ гибнут до прибытия скорой помощи, ещё 16% умирают в больницах.

!Нас очень беспокоит, что на местах ДТП до прибытия скорой медицинской помощи гибнут 6% участников ДТП, 6% гибнут в период доставления с места ДТП до больницы и 16% - это скончавшиеся в первые сутки нахождения в медицинском учреждении», - приводит ТАСС слова Олега Понарьина.