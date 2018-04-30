Госавтоинспекция сообщает о перекрытии движения в Мурманске 1 мая

В связи с проведением мероприятий, посвященных Празднику Весны и Труда, 1 мая от транспорта необходимо освободить:

– ул. Дзержинского от просп. Ленина до ул. Коммуны с 00 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. 01.05.2018;

– ул. Академика Книповича от просп. Ленина до ул. Шмидта с 09 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. 01.05.2018:

– просп. Ленина от ул. Академика Книповича до ул. Карла Маркса с 09 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. 01.05.2018;

– ул. Профсоюзов от просп. Ленина до ул. Коминтерна с 00 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. 01.05.2018;

– ул. Ленинградскую от ул. Воровского до ул. Профсоюзов с 00 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. 01.05.2018.

Движение любого транспорта, кроме транспорта со спецпропуском и общественного, будет запрещено:

– по ул. Дзержинского от просп. Ленина до ул. Коммуны с 09 час. 30 мин. до 10 час. 30 мин. и с 11 час. 00 мин. до 11 час. 30 мин. 01.05.2018;

– по просп. Ленина от ул. Академика Книповича до ул. Карла Маркса с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. 01.05.2018;

– по ул. Профсоюзов от просп. Ленина до ул. Коминтерна с 08 час. 00 мин. до 10 час. 30 мин. 01.05.2018;

– по ул. Ленинградской от ул. Воровского до ул. Профсоюзов с 00 час. 00 мин. до 10 час. 30 мин. 01.05.2018.

Движение любого вида транспорта будет запрещено:

– по ул. Дзержинского от просп. Ленина до ул. Коммуны с 10 час. 30 мин. до 11 час. 00 мин. и с 11 час. 30 мин. до 12 час. 00 мин 01.05.2018;

– по ул. Ленинградской от ул. Воровского до ул. Профсоюзов, с 10 час. 30 мин. до 14 час. 00 мин. 01.05.2018;

– по ул. Профсоюзов от просп. Ленина до ул. Коминтерна с 10 час. 30 мин. до 13 час. 00 мин. 01.05.2018;

Движение всех видов транспорта на время прохождения колонн участников шествия будет приостановлено по просп. Ленина от ул. Академика Книповича до ул. Карла Маркса с 10 час. 30 мин. до 13 час. 00 мин. 01.05.2018.