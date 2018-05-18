Госавтоинспекция сообщает об ухудшении погодных условий

На территории Мурманской области продолжает оставаться неустойчивая погода. В дневное время ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, а ночью – понижение температуры воздуха, что может привести к образованию гололеда на дорогах. В этой связи Госавтоинспекция напоминает о соблюдении необходимых мер безопасности.

Перед началом движения убедитесь в исправности тормозной и рулевой системы. При приближении к пешеходному переходу любого типа снижайте скорость независимо от сигнала светофора и наличия пешеходов на проезжей части. Человек может появиться на дороге неожиданно - например, выбежать из-за припаркованного автомобиля. В таком случае избежать ДТП будет крайне тяжело. Кроме того, обледенение проезжей части из-за заморозков увеличивает тормозной путь.

Откажитесь от обгонов и прочих небезопасных маневров, соблюдайте дистанцию до впереди идущего транспортного средства и боковые интервалы. Неукоснительно следуйте требованиям дорожных знаков и помните о том, что управление автомобилем в нетрезвом виде запрещено - водитель в состоянии опьянения не может объективно оценить дорожную обстановку и становится источником потенциального риска для остальных участников дорожного движения.

Особенную осторожность следует соблюдать автовладельцам, которые планируют движение по федеральной трассе, поскольку высокая скорость в разы увеличивает риск ДТП и тяжесть его последствий.