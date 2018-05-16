Госавтоинспекторы Мончегорска ищут виновника наезда на припаркованный автомобиль. Наезд произошел 14 мая около 15.00 во дворовой территории дома №14 на проспекте Ленина, около трансформаторной будки. В этот раз был поврежден автомобиль Toyota Rav 4.

Для выяснения точных обстоятельств произошедшего, тех, кто владеет какой-либо информацией по ДТП или имеет запись с видеорегистратора, просят обратиться в отдел ГИБДД по адресу Привокзальное шоссе, 17, кабинет №7 или по телефонам: 3-35-34 и 7-18-58.

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