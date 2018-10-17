Госдума поддержала отмену обязанности возить с собой бумажный полис ОСАГО

Госдума приняла в первом чтении поправки в законодательство об ОСАГО, уравнивающие статус бумажного и электронного полисов «автогражданки», пишет ТАСС.

Документ предполагает введение единого подхода к заключению договора ОСАГО на бумажном носителе и в виде электронного документа, говорила ранее директор департамента финансовой политики Минфина Яна Пурескина. В результате предъявлять распечатку полиса сотруднику ГИБДД станет необязательно. Он сможет проверить наличие ОСАГО любым другим способом, в том числе с мобильного устройства или через обращение к информационной базе данных.

Фактически поправки означают, что автовладелец может не иметь при себе ни распечатки электронного полиса ОСАГО, ни бумажного полиса на бланке строгой отчетности, но при этом остается норма закона, согласно которой при желании автовладелец может получить у страховой компании полис на бланке, пояснил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев. «Человек может ничего с собой не возить, но если он хочет получить бланк - пожалуйста, это его право», - сказал он.

«Мы сейчас пошли навстречу пожеланиям некоторых категорий водителей, которые говорят, что они не хотят получать ничего электронного. И поэтому в законе существующем написано, что если вы хотите получить бланк строгой отчетности, вы можете приехать в страховую компанию и его там получить. Либо вы можете его за дополнительные деньги получить по почте от страховой компании: купив электронный, вы можете нажать кнопочку «хочу получить бланк строгой отчетности», и страховая компания возьмет деньги за пересылку и отправит вам этот полис. Просто есть люди, которые опасаются, что их ГИБДД проверит и так далее. В этом смысле ничего не меняется. Меняется только вот эти странные нормы, что надо возить распечатку», - добавил замминистра.

При этом в правилах дорожного движения пока указано, что водитель должен иметь с собой водительское удостоверение и полис страхования, указал заместитель исполнительного директора Российского союза автостраховщиков Сергей Ефремов.

ПДД утверждаются МВД, в случае принятия закона они должны будут привести правила в соответствие закону. «Поскольку у нас не каждый сотрудник ГИБДД имеет при себе планшет для проверки наличия ОСАГО по базе, пока это будет в ПДД, лучше с собой возить полис, хотя закон будет позволять не возить», - сказал Ефремов. Закон имеет большую силу, чем правила, поэтому человека нельзя будет наказать за отсутствие бумажной распечатки полиса, но при наличии противоречия трудности могут возникнуть, отмечает он.

Также в случае принятия закона отпадет необходимость по закону предъявлять бумажный вариант полиса ОСАГО при регистрации ТС в ГИБДД и техосмотре, добавил Ефремов.

Законопроект также предусматривает исключение двойного учета полисов в системах и отчетности страховщиков и присвоение уникальных порядковых номеров полисам каждого страховщика.

Также законопроектом предусмотрено реформирование «зеленой карты» - чтобы иностранные граждане могли покупать полисы в электронном виде, а таможня РФ проверяла их наличие.