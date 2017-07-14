Госдума приняла закон «Об основах приграничного сотрудничества»

Закон регулирует отношения в приграничном сотрудничестве в России, определяет его основные задачи и принципы. При этом приграничное сотрудничество определяется в законе как «часть международных отношений РФ, международных и внешнеэкономических связей приграничных субъектов РФ и муниципальных образований приграничных субъектов РФ с субъектами приграничного сотрудничества сопредельных государств».

Законом закрепляются полномочия органов госвласти приграничных регионов по заключению договоренностей с такими же территориальными образованиями сопредельных государств. Отдельно оговаривается роль муниципальных образований в процессах приграничного сотрудничества. Теперь они смогут заключать свои соглашения о приграничном сотрудничестве.

Вместе с тем отмечается, что соглашения о приграничном сотрудничестве независимо от их формы, наименования и содержания не являются международными договорами РФ.

Как заявил глава профильного комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, «сегодня депутаты поставили точку в долголетнем законотворческом процессе, затрагивающем интересы 40% населения страны». Он напомнил, что эта инициатива была внесена на рассмотрение нижней палаты семь лет назад, пишет ТАСС.