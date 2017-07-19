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Мурманская область. Арктика19.07.17 15:10

Госдума приняла закон, уточняющий порядок определения расходов на оплату ОДН

Госдума сегодня приняла в третьем чтении закон, уточняющий порядок определения расходов на оплату коммунальных услуг, потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном доме (ОДН).

Согласно закону, лицо, неправильно рассчитавшее плату за содержание жилого помещения, в результате чего эта плата была необоснованно увеличена, обязано уплатить собственнику помещения в многоквартирном доме или нанимателю жилого помещения по договору социального найма или договору найма жилого помещения государственного либо муниципального жилищного фонда штраф, определяемый в размере и порядке, которые установлены правительством РФ.

Исключение делается для случаев, если такое нарушение было устранено до обращения собственника или нанимателя или до оплаты данными собственником или нанимателем.

Законом устанавливается, что если многоквартирный дом управляется управляющей организацией, ТСЖ или жилищным кооперативом и этот дом оснащён общедомовым прибором учёта, то размер расходов на оплату ОДН (холодной и горячей воды, отведения сточных вод, электрической энергии), определяемый по региональным тарифам, подлежит перерасчёту исходя из показаний общедомового прибора учёта.

Кроме того, предусматривается возможность определять размер расходов на оплату ОДН иными способами, а не по нормативам. Это может делаться в случае оснащения многоквартирного дома автоматизированной информационно-измерительной системой учета потребления коммунальных ресурсов и коммунальных услуг - исходя из показаний этой системы при условии обеспечения этой системой возможности одномоментного снятия показаний.

Также на общем собрании собственники помещений многоквартирного дома могут выбрать один из следующих способов: исходя из среднемесячного объёма потребления коммунальных ресурсов на ОДН с проведением перерасчёта размера таких расходов исходя из показаний общедомового прибора учёта; исходя из показаний общедомового прибора учёта по тарифам, установленным органами госвласти субъектов РФ.

Предусматриваются случаи, когда не требуется решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме - в случае изменения величины расходов на оплату ОДН, в связи с изменением тарифа, установленного органом госвласти субъекта РФ и изменением норматива потребления коммунального ресурса.

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