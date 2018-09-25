Госдума ввела уголовную ответственность за отказ в приёме на работу или увольнение предпенсионеров

Госдума на заседании сегодня приняла в третьем, окончательном чтении закон об уголовной ответственности за отказ в приёме на работу или увольнение лиц предпенсионного возраста. Проект закона был предложен президентом РФ Владимиром Путиным, при рассмотрении в Госдуме документ не претерпел изменений.

За отказ в приёме на работу или увольнение лиц предпенсионного возраста (до пяти лет до назначения страховой пенсии. – Ред.) вводится штраф в размере до 200 тысяч рублей, или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного на период до 18 месяцев, или обязательные работы на срок до 360 часов.

Представители делового сообщества и профсоюзы высказались против столь жёсткой меры и предлагали депутатам смягчить законопроект.

Ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявлял, что введение уголовной ответственности за безосновательный отказ в приёме на работу или безосновательное увольнение лиц предпенсионного возраста имеет, прежде всего, предупредительный характер. «Мы исходим из того, что эта норма, скорее всего, будет превентивной и будет психологически воздействовать на тех, кто при принятии решения начнет думать о том, как без серьезных на то оснований уволить работника предпенсионного возраста или не взять его на работу», - заявил Володин «Интерфаксу».

Спикер Госдумы также объяснил, почему законопроект не был смягчен. «Действительно, со стороны бизнес-сообщества и профессиональных союзов звучат предложения не вводить уголовную ответственность за нарушение прав работников предпенсионного возраста. Но, ещё раз все взвесив и обсудив, мы пришли к выводу, что такая ответственность должна быть», - сказал Володин. Он уверен, что эта мера станет «дополнительной защитой для тех, кто может пострадать от действий работодателя, и речь именно о людях предпенсионного возраста». Володин не исключил, что со временем появятся основания отказаться от этой жёсткой меры. «Возможно, со временем, когда мы изучим правоприменительную практику, посмотрим, как складываются отношения работодателя и работника, и увидим, что появились основания отказаться от этой меры, мы это сделаем», - сказал спикер.