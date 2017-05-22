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Мурманская область. Арктика22.05.17 11:56

Госпрограмма «Доступная среда» пока не улучшила жизнь инвалидов - Счётная палата

Счётная палата РФ подвела итоги реализации госпрограммы «Доступная среда» в 2011-2015 годах и выявила, что «несмотря на увеличение финансирования госпрограммы более чем в три раза, качество жизни людей с ограниченными возможностями здоровья не стало заметно лучше».

«Полученные в ходе проверки данные в целом свидетельствуют о том, что к существенному повышению качества жизни инвалидов реализация Госпрограммы пока не привела», - говорится в пресс-релизе Счётной палаты.

За этот период времени общий объём финансирования госпрограммы вырос в 3,6 раза, до 169,4 млрд рублей. Изменение объёмов финансирования связано в основном с увеличением финансирования мероприятий по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации. При этом на реализацию мероприятий по обеспечению доступности объектов и услуг для инвалидов было направлено только 11,5% от общего объёма средств Госпрограммы.

Отсутствие закрепленного на федеральном уровне перечня направлений использования средств в рамках Госпрограммы привело к тому, что регионы и муниципалитеты сами определяют, на что они расходуют субсидию, предоставленную им из федерального бюджета.

Например, как пишет ТАСС, в 2014-2015 годах учреждениями здравоохранения Московской области за счет субсидии были осуществлены расходы по приобретению электробытовых приборов (картофелечистка, овощерезка, осевой промышленный вентилятор и иные), техники и оргтехники, мебели (кресла руководителей, мягкие диваны, стулья), медицинских кроватей, массажных кресел, медицинского оборудования, беседок и скамеек на общую сумму почти 22 млн рублей.

Также Счётная палата отмечает, что при общих подходах к созданию рабочих мест для инвалидов стоимость создания такого места в рамках госпрограммы «Доступная среда» существенно превышает стоимость рабочего места, создаваемого в рамках госпрограммы «Содействие занятости населения». При этом количество фактически созданных рабочих мест за время реализации госпрограммы «Содействие занятости населения» составило 14,3 тысячи единиц, а госпрограммы «Доступная среда» - 712 единиц, то есть менее 5% по отношению к госпрограмме «Содействие занятости населения».

По состоянию на 1 ноября 2016 года, по данным Пенсионного фонда РФ, в России проживает 12,2 млн инвалидов, из которых 620 тысяч - дети.

Напомним, в России с 2011 года реализуется госпрограмма «Доступная среда», которая по решению правительства в 2015 году продлена на период до 2020 года. Она предусматривает приспособление различных социальных объектов для инвалидов - поликлиник, больниц, музеев, театров, спортивных сооружений, многофункциональных центров и так далее.

Речь идёт не только о пандусах, но и о шрифте Брайля, светодиодных табло для слабослышащих, специальных звуковых сигналах для слабовидящих. К концу этого года специальным оборудованием для разных категорий инвалидов будут оснащены уже 19 тысяч объектов, что составит 52% от запланированные 38 тысяч.

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