Госпрограмма развития Арктики – это документ, по которому мы будем жить и трудиться в ближайшие годы

На оперативном совещании в правительстве Мурманской области обсудили новую редакцию государственной программы «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации», которая была одобрена на заседании правительства РФ 31 августа.

«В обновлённой версии период реализации программы продлен до 2025 года, актуализированы основные задачи и комплексы мероприятий, а также предусмотрены бюджетные ассигнования на её реализацию», – отметила губернатор Марина Ковтун.

Госпрограмма реализуется в три этапа. На первом этапе, который заканчивается в этом году, обеспечивалась координация деятельности федеральных и региональных органов власти по вопросам развития Арктики, происходило выделение Арктической зоны как самостоятельного объекта государственного статистического наблюдения, шла разработка подходов к развитию макрорегиона.

Второй этап – 2018-2020 годы, на его реализацию запланировано 12 млрд рублей бюджетных ассигнований. Третий этап продлится с 2021 по 2025 год и потребует ассигнований в размере 58 млрд рублей.

Госпрограмма включает в себя разработку нормативной правовой базы и проведение научно-исследовательских работ для создания опорных зон развития, в том числе Кольской опорной зоны. Также будут предусмотрены меры, способствующие использованию потенциала Севморпути, и освоению запасов полезных ископаемых, в том числе на континентальном шельфе России.

«Думаю, не надо объяснять, что госпрограмма развития Арктики – это тот документ, согласно которому мы с вами будем жить и трудиться в ближайшие годы. Прошу все органы власти проанализировать внесенные в программу изменения и при необходимости уточнить планы своей дальнейшей работы», – подчеркнула Марина Ковтун.