Гость обокрал мурманчанку после распития спиртного

В дежурную часть полиции с заявлением о краже денежных средств и двух мобильных телефонов обратилась 52-летняя жительница Мурманска. По словам заявительницы, ей причинен ущерб на сумму свыше 8 тысяч рублей.

На место происшествия в квартиру по улице Аскольдовцев выехала следственно-оперативная группа. Оперативники опросили потерпевшую и выяснили, что накануне в гостях у женщины находился малознакомый северянин, пара совместно распивала спиртное. Именно после ухода мужчины заявительница обнаружила пропажу мобильного телефона и денежных средств.

На месте кражи эксперты обнаружили отпечатки пальцев рук предполагаемого злоумышленника, их проверили по базам данных. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого 1976 года рождения, который позже признался в совершении кражи.

Мужчина рассказал полицейским, что он воспользовался моментом, когда вещи были оставлены без присмотра и за его действиями никто не наблюдал. Похищенный телефон планировал продать, однако сделать это не успел.

Похищенное изъято полицейскими. По факту кражи в отношении ранее судимого за кражу и ограбление жителя областного центра возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.