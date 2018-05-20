Гость похитил у мурманчанки клатч с деньгами и мобильный телефон

В отдел полиции города обратилась гражданка 1962 года рождения с заявлением о краже. Женщина пояснила, что из ее квартиры, расположенной по улице Буркова, пропали клатч с денежными средствами в сумме 9 тысяч рублей и мобильный телефон. Общая сумма имущественного ущерба составила 18 тысяч рублей.

Оперативники, опросив потерпевшую, выяснили, что в хищении имущества у нее имеются основания подозревать малознакомого мужчину, вместе с которым накануне заявительница распивала спиртные напитки.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 1 УМВД России по г. Мурманску установили мурманчанина, 1976 года рождения. Мужчина ранее не привлекался к уголовной ответственности.

Позже он признался в содеянном. Подозреваемый рассказал полицейским о том, что он воспользовался невнимательностью хозяйки квартиры и ее состоянием и совершил кражу. Похищенное имущество было изъято сотрудниками полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.