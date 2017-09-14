Гость во время застолья, избив гостеприимного хозяина сковородкой, чайником и столешницей, ограбил его

В июне текущего года в полицию Мурманска поступило сообщение от мужчины 1985 года рождения о том, что его в собственной квартире ограбил малознакомый мужчина, причинив при этом телесные повреждения.

Полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в ограблении - ранее судимого за кражу безработного жителя областного центра 1989 года рождения.

Мужчина признался в содеянном и пояснил, что пришёл в гости вместе со своим знакомым к потерпевшему. Мужчины распивали спиртные напитки. В ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, он схватил первое, что попалось под руку – металлическую скороводку, которой нанёс не менее трёх ударов по голове хозяину квартиры. Также злоумышленник ударил потерпевшего по голове металлическим чайником и столешницей. После избиения мужчина забрал у потерпевшего телефон, денежные средства в сумме 500 рублей, бейсбольную биту и эспандер, после чего скрылся с места происшествия.

По факту в отношении грабителя было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Похищенное имущество было изъято в ходе обыска по месту жительства подозреваемого.

Согласно заключению эксперта, полученные потерпевшим травмы в результате ударов по голове различными предметами расцениваются как легкий вред здоровью, в связи с чем в отношении подозреваемого в настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде ареста на срок до 4 месяцев. На период следствия подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.