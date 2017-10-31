Гостеприимному северянину визит двух милых девушек обошёлся в 28 тысяч рублей

В дежурную часть полиции обратился 28-летний житель Оленегорска с сообщением о том, что с его банковской карты похищено 28 тысяч рублей.

Сотрудники полиции опросили потерпевшего и выяснили, что о краже денег со счета он узнал из смс-оповещения в мобильном телефоне. Получив его, он обнаружил и отсутствие самой банковской карты. В пропаже её у мужчины имелись основания подозревать двух знакомых девушек, накануне побывавших в гостях у него в квартире.

В течение суток сотрудниками уголовного розыска была установлена причастность к совершению преступления несовершеннолетних 2001 и 2002 года рождения. Девушек задержали.

Подозреваемые признались в содеянном и пояснили, что похитили карту путём свободного доступа. После совместного распития спиртных напитков, когда потерпевший уснул, девушки забрали карту и обналичили средства с её счёта через банкомат. Пин-код они знали, ранее запомнив его при совместном с потерпевшим посещении магазина.

В ходе проведения осмотра по месту жительства одной из подозреваемых банковская карта. Изъята.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту кражи возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.