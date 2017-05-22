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Мурманская область. Арктика22.05.17 07:30

Гостеприимный мурманчанин обворовал своего гостя на 33 тысячи рублей

В полицию областного центра с заявлением о краже у него денежных средств в сумме 33 тысячи рублей обратился 39-летний житель города. По его словам, похищена наличность была из кармана его куртки в квартире по ул. Нахимова.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Оперативники опросили потерпевшего и выяснили, что в хищении у него имеются основания подозревать хозяина квартиры, у которого он находился в гостях.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого 1979 года рождения – неработающего, ранее не судимого мурманчанина. В ходе обыска половина украденной суммы была у него изъята. Злоумышленник пояснил, что совершил хищение путем свободного доступа, воспользовавшись тем, что владелец денег находился в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту кражи возбуждено уголовное дело. Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

 

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