Гости после тёплой вечеринки оставили хозяина квартиры без телевизора

В дежурную часть отдела полиции Кандалакши с заявлением о краже, совершенной в его квартире, обратился местный житель.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Оперативники опросили заявителя и выяснили, что накануне он распивал спиртные напитки у себя дома с малознакомыми людьми. Когда ушли гости потерпевший не помнит, находясь в сильном алкогольном опьянении, он попросту заснул. Проснувшись на следующий день, мужчина обнаружил пропажу телевизора стоимостью 15 тысяч рублей.

Полицейские опросили всех участников застолья, соседей потерпевшего, возможных очевидцев преступления. Они определили круг лиц, которые возможно, могли что-либо знать о ситуации, связанной с хищением.

В ходе специальных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали ранее судимого 36-летнего жителя Кандалакши и доставили в отдел полиции. Северянин признался в совершении кражи.

Похищенное имущество изъято. Как сообщает МО МВД России «Кандалакшский», по факту в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.