Гостями Мурманской областной научной библиотеки стали участники Российско-норвежского форума

В рамках работы Российско-норвежского форума, посвященного 30-летию культурного сотрудничества между Мурманской областью и норвежской губернией Финнмарк, вчера для иностранных участников была проведена экскурсия по Мурманской областной научной библиотеке.

Делегация представителей организаций культуры и искусства из Норвегии побывали во всех залах библиотеки, в фонде книгохранения, в музее занимательных наук «Фокус», а также обменялись с мурманскими библиотекарями изданиями на русском и норвежском языках.