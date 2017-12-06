Государственная Дума рассмотрела законодательную инициативу депутатов Мурманской областной Думы, но не поддержала её

Законопроект, вносящий изменения в статью 169 Жилищного кодекса РФ предполагает возможность компенсации регионами расходов на уплату взноса на капитальный ремонт пожилым собственникам жилых помещений, совместно с которыми проживают несовершеннолетние дети, в отношении которых заключены договоры о приемной семье, а также инвалиды I и II группы, дети-инвалиды.

На сегодняшний день такая социальная поддержка предоставляется неработающим пенсионерам, достигшим возраста семидесяти лет в размере 50%, восьмидесяти лет – в размере 100%. На неё могут рассчитывать пожилые граждане в случае их совместного проживания только с неработающими пенсионерами, а если вместе с ними живут инвалиды I и II группы или дети-инвалиды, которые также получают льготы по компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт, пожилые люди лишаются соцподдержки. По мнению депутатов Мурманской областной Думы, эту социальную несправедливость необходимо устранить.

Большая часть субъектов РФ поддержала проект закона. Тем не менее, в результате голосования Государственной Думой законодательная инициатива была отклонена. По мнению профильного комитета Госдумы, реализация проекта закона требует доработки, поскольку повлечет за собой дополнительные расходы региональных и федерального бюджетов.