Государственная поддержка агропромышленного комплекса Мурманской области даёт положительный эффект

Региональное Министерство экономического развития подготовило информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь-апрель и оценке основных показателей за январь-июнь 2018 года.

По предварительным данным ведомства, в Мурманской области объём продукции сельского хозяйства в январе-апреле 2018 года составил 540,7 млн рублей, индекс сельскохозяйственного производства – 118,4% (в среднем по России – 102,6%). Рост по сравнению с январем-апрелем 2017 года обусловлен увеличением: производства свиней на убой в живом весе в сельхозорганизациях на 17,1%; - производства молока в хозяйствах всех категорий на 17,5% в связи с повышением продуктивности молочного стада; выпуска куриных яиц в 1,7 раза за счёт повышения продуктивности кур-несушек в сельскохозяйственной организации.

Государственная поддержка агропромышленного комплекса Мурманской области за январь-апрель 2018 года из федерального и областного бюджетов составила 74,1 млн рублей, что в 2,3 раза больше уровня аналогичного периода 2017 года. При этом из федерального бюджета направлено 2,7 млн рублей, что в 1,5 раза больше по сравнению с уровнем аналогичного периода 2017 года, из областного – 71,4 млн рублей с ростом в 2,3 раза.