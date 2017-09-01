Государственная поддержка агропромышленного комплекса Мурманской области даёт положительный результат

Объём продукции сельского хозяйства в январе-июле 2017 года в Мурманской области составил 925,8 млн рублей, индекс сельскохозяйственного производства – 109,7% (в среднем по России – 99,3%).

Рост по сравнению с январем-июлем 2016 года обусловлен увеличением: производства птицы на убой в живом весе в 1,9 раза в связи с необходимостью забоя кур-несушек для обновления стада в сельскохозяйственной организации, что, однако, негативно повлияло на производство яиц (снижение в 2,3 раза по сравнению с уровнем аналогичного периода 2016 года); производства молока на 10,7 % в связи с повышением продуктивности молочного стада вследствие улучшенного рациона питания (продуктивность коров молочного стада в сельхозорганизациях увеличилась на 14,8%).

Государственная поддержка агропромышленного комплекса Мурманской области за январь-июль 2017 года из федерального и областного бюджетов составила 207,64 млн рублей, что в 1,4 раза больше аналогичного периода 2016 года. При этом из федерального бюджета направлено 22,28 млн рублей, что в 1,7 раза меньше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, из областного – 185,36 млн рублей с ростом в 1,7 раза.