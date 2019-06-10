Государственная поддержка агропромышленного комплекса Мурманской области снизилась более чем на 10%

Региональное Министерство экономического развития подготовило информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь-апрель и оценке основных показателей за январь-июнь 2019 года.

Как сообщает ведомство, объём продукции сельского хозяйства в январе-апреле 2019 года в Мурманской области составил 514,6 млн рублей, индекс сельскохозяйственного производства – 92,8% (в среднем по России – 101,5%).

Низкие результаты по сравнению с январем-апрелем 2018 года обусловлены сокращением выпуска основных видов продукции сельского хозяйства: молока - на 6,6%, что связано с изменением рациона питания коров молочного стада, куриных яиц - в 3 раза по причине снижения продуктивности и забоя поголовья кур-несушек, а также скота и птицы на убой в живом весе - на 13,2% в основном по виду «Северные олени».

Государственная поддержка агропромышленного комплекса Мурманской области за январь-апрель 2019 года из областного и федерального бюджетов составила 66,4 млн рублей со снижением по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 10,4%.