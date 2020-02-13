Государственная поддержка агропромышленного комплекса Мурманской области в 2019 году снизилась на 10,2%

Региональное Министерство экономического развития разместило ежемесячный доклад об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения области за 2019 год.

Как сообщает ведомство, объём продукции сельского хозяйства в Мурманской области в 2019 году составил 1797 млн рублей, индекс сельскохозяйственного производства – 95,8%.

Низкие результаты по сравнению с 2018 годом обусловлены сокращением производства молока на 8% из-за снижения продуктивности молочного стада на 21% в связи с изменением рациона питания, выпуск куриных яиц уменьшился в 2,3 раза по причине забоя поголовья кур-несушек.

Вместе с тем производство скота и птицы на убой в живом весе в 2019 году выросло на 1% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Увеличение связано с ростом производства свиней на 8,7% и птицы в 7,5 раза.

Государственная поддержка агропромышленного комплекса Мурманской области в 2019 году из федерального и областного бюджетов составила 292,95 млн рублей со снижением к аналогичному периоду прошлого года на 10,2%. При этом из федерального бюджета направлено 46,36 млн рублей (на 17% больше, чем в 2018 году), из областного – 246,59 млн рублей (86,1% от уровня 2018 года).