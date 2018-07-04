Государственная поддержка агропромышленного комплекса Мурманской области за январь-май 2018 года из федерального и областного бюджетов увеличилась в 1,3 раза

Региональное Министерство экономического развития подготовило информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь-май и оценке основных показателей за январь-июнь 2018 года.

Как сообщает ведомство, объём продукции сельского хозяйства в Мурманской области в январе-мае 2018 года составил 697,7 млн рублей, индекс сельскохозяйственного производства – 119,2% (в среднем по России – 102,5%).

Рост по сравнению с январем-маем 2017 года обусловлен увеличением: производства скота и птицы на убой в живом весе на 5,9% в сельскохозяйственных организациях за счёт увеличения производства свиней в 1,2 раза, мяса северных оленей – в 1,2 раза; производства молока в хозяйствах всех категорий на 17,7% в связи с повышением продуктивности молочного стада; выпуска куриных яиц в 2 раза за счёт забоя в аналогичном периоде 2017 года кур-несушек для обновления стада в сельскохозяйственной организации.

Государственная поддержка агропромышленного комплекса Мурманской области за январь-май 2018 года из федерального и областного бюджетов составила 108,8 млн рублей, что в 1,3 раза больше аналогичного периода 2017 года. При этом из федерального бюджета направлено 8,1 млн рублей, что в 1,4 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, из областного – 100,7 млн рублей с ростом в 1,3 раза.