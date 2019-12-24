Государственная транспортная лизинговая компания собирается реанимировать порт «Витино»

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) обкатает свою новую инфраструктурную программу на терминале «Витино» в Мурманской области. Сейчас актив принадлежит «БТА-банку» Кенеса Ракишева, который ведёт банкротство управляющей компании «Витино». В пресс-службе бизнесмена подтвердили данную информацию, добавив, что для проекта создано отдельное ООО «ГТЛК-Витино». Компания уже предварительно договорилась с крупным грузополучателем о перевалке 4 млн тонн нефтепродуктов в год.

«Интерес ГТЛК к «Витино» говорит о том, что предложенная нами модель совместного развития порта находит отклик не только у грузополучателей, но и крупнейших игроков рынка», - отметил владелец «БТА-банка» Кенес Ракишев.

Гендиректор ГТЛК Сергей Храмагин сообщил «Коммерсанту», что Порт Витино на данный момент не включен в комплексный план компании по развитию магистральной инфраструктуры. Однако, добавил топ-менеджер, этот план как «живой организм», куда могут быть добавлены проекты.

«Витино» не ведёт перевалку с 2014 года, но в этом году представители, принадлежащей Кенесу Ракишеву, компании проинформировали государственную Администрацию морских портов Западной Арктики о намерении возобновить перевалку нефтяных грузов через «Витино». По словам Ракишева, уже ведутся работы, необходимые для подготовки порта к перезапуску, в том числе связанные с получением лицензий и других разрешительных документов на осуществление портовой деятельности.