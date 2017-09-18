Государственная жилищная инспекция Мурманской области в этом сезоне будет жёстко подходить к нарушениям режима подачи тепла

Начало отопительного сезона обсудили сегодня на оперативном совещании в правительстве Мурманской области.

«По письмам граждан я знаю, что до некоторых домов и квартир тепло пока не дошло. Понятно, что в некоторых случаях задержки с подачей тепла носят технический характер и в большинстве квартир тепло хоть и с опозданием, но появилось», – сказала губернатор Марина Ковтун и напомнила, что до 19 сентября предусмотрен процесс регулировки. Отсутствие отопления после этой даты является нарушением.

В целом по региону, по словам начальника государственной жилищной инспекции области Алёны Кузнецовой, жалоб на отсутствие отопления меньше, чем в прошлом году. В основном нет тепла в конкретных квартирах, и вина в большинстве случаев лежит на управляющих организациях.

«Жилищная инспекция Мурманской области в этом сезоне будет подходить к нарушениям жёстко, виновные управляющие организации будут штрафоваться, а злостные нарушители могут быть лишены лицензий», – подчеркнула Алёна Кузнецова.

С 14 сентября в Государственной жилищной инспекции Мурманской области организована горячая линия по вопросам отсутствия отопления в жилых помещениях. Заявки от населения принимаются по телефону 486-717 и оперативно передаются в адрес управляющих организаций для своевременного принятия мер. Период регулировки системы отопления по большинству муниципальных образований заканчивается с 16 по 19 сентября. После окончания периода регулировки, в случае отсутствия тепла в жилых помещениях, сотрудниками Государственной жилищной инспекцией Мурманской области планируется проведение выездных внеплановых проверок по данным фактам.