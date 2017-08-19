Государственная жилищная инспекция провела очередные внеплановые выездные проверки

Инспекторы Государственной жилищной инспекции провели очередные внеплановые выездные проверки в части контроля ранее выданных предписаний.

Так, в Мурманске в многоквартирном доме по улице Пушкинской, 5 ООО УК «Евродом» выполнены работы по косметическому ремонту подъезда.

В Молочном по требованию инспекции управляющая организация МУП «ЖКХ г.п. Молочный» устранила причину залития тамбура подъезда с последующим выполнением косметического ремонта поврежденных в результате залития мест, а также установила отсутствующие двери тамбура.

По фактам выявленных нарушений по итогам прошлой недели жилищные инспекторы возбудили 16 дел. Подготовлены и направлены в суд четыре исковых заявления о понуждении ООО «ГУЖФ» выполнить предписания региональной Госжилинспекции в части содержания общего имущества домов в Мурманске и Печенге.

Также, согласно предоставленной в адрес инспекции информации АО «Мурманэнергосбыт», в платежных документах за август 2017 года будет произведена корректировка размера платы за коммунальную услугу по отоплению (возврат потребителю) по следующим адресам: г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 9/2; г.Кола, просп. Защитников Заполярья, 12.