Государственно-частное партнёрство – альтернатива капитальных вложений государства в инфраструктурные проекты

Сегодня в Мурманске начались занятия семинара в рамках Комплексной образовательной программы государственно-частного партнёрства (ГЧП).

Как было отмечено в начале семинара, эффективно развивать инфраструктуру исключительно за счёт капитальных вложений государства невозможно, поэтому государственно-частное партнёрство является наиболее перспективным механизмом привлечения внебюджетных средств для развития инфраструктуры. В настоящее время механизмы ГЧП применяются при реализации инфраструктурных проектов в самых различных сферах: развитие производственной и транспортной инфраструктуры; модернизация жилищно-коммунального хозяйства; развитие инновационной инфраструктуры, стимулирование наукоёмких производств; модернизация здравоохранения и других. В Мурманской области уже действует либо планируется к заключению ряд соглашений в отношении систем коммунальной инфраструктуры – объектов теплоснабжения, размещения твердых коммунальных отходов.

- Мы планируем реализовывать проекты не только в сфере жилищно-коммунального хозяйства, но и в сфере здравоохранения – это сосудистый, онкологический, офтальмологический центры, спорта – плавательные бассейны, спорткомплексы, катки. Реализация проекта «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла», осуществляется также на принципах ГЧП», – подчеркнул заместитель губернатора Мурманской области.

Комплексная образовательная программа в сфере ГЧП проводится по инициативе министерства развития промышленности и предпринимательства для повышения уровня компетенций сотрудников исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления Мурманской области. К программе привлечено передовое образовательное учреждение в этой сфере в стране – Институт ГЧП.

В программе трёхдневного обучения лекция исполнительного директора Института ГЧП Максима Ткаченко о текущем состоянии и актуальных трендах развития ГЧП, а также ряд сессий и мастер-классов.