Государственные лесные инспекторы подвели итоги работы за 9 месяцев 2017 года

Должностными лицами министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области и государственных областных казенных учреждений - лесничеств в рамках исполнения полномочий по осуществлению федерального государственного лесного надзора, федерального государственного пожарного надзора в лесах в период с 01.01.2017 по 30.09.2017 проведено 28 проверок юридических лиц, в том числе 17 плановых, 11 внеплановых. С целью выявления нарушений лесного законодательства проведено 554 рейда.

Всего в результате проведенных мероприятий в 2017 году должностными лицами министерства и лесничеств выявлено 242 нарушения лесного законодательства. В 197 случаях возбуждены дела об административных правонарушениях. В 19 случаях материалы дел по незаконной рубке лесных насаждений переданы в территориальные органы Управления МВД России по Мурманской области для решения вопроса о наличии состава уголовного преступления, возбуждено 8 уголовных дел.

Министерством и подведомственными учреждениями (лесничествами) рассмотрено 154 дела об административных правонарушениях. Мировыми судьями в 2017 году рассмотрено 48 дел об административных правонарушениях, направленных министерством и подведомственными учреждениями (лесничествами). Всего в 2017 году привлечено к административной ответственности 210 лиц, сумма назначенных административных штрафов составила 1106,6 тыс. рублей.

С целью устранения выявленных нарушений лесного законодательства Российской Федерации выдано 7 предписаний. Направлено 8 исковых заявлений в суды Мурманской области об устранении нарушений лесного законодательства и о возмещении причиненного вреда.

Направлено в территориальные отделы ФССП России 13 исполнительных документов о взыскании административных штрафов, освобождении лесных участков от самовольно возведенных строений.

Кроме того, в целях осуществления на землях лесного фонда государственного лесного надзора (лесной охраны) и федерального государственного пожарного надзора в лесах, осуществления государственного надзора в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий за истекший период 2017 года государственными лесными инспекторами МПР Мурманской области и подведомственных учреждений – лесничеств организованы и проведены 10 природоохранных рейдов в границах особо охраняемых природных территорий регионального значения.