Государственные охотничьи инспекторы МПР Мурманской области подвели итоги работы за 9 месяцев 2017 года

Федеральный государственный охотничий надзор осуществляется отделом государственного охотничьего надзора министерства в рамках плановых и внеплановых проверок долгосрочных охотпользователей, а также посредствам организации природоохранных рейдов по территории охотничьих угодий Мурманской области с целью выявления случаев браконьерства и обеспечения соблюдения природоохранного законодательства гражданами и юридическими лицами.



На территории Мурманской области зарегистрировано 3 юридических лица, подлежащих федеральному государственному охотничьему надзору. За 9 месяцев 2017 года отделом государственного охотничьего надзора управления контрольно-надзорной деятельности министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области проведена плановая выездная проверка МРОО «Спортивно стрелково-охотничий клуб «Кречет». В ходе проверки выявлен ряд нарушений природоохранного законодательства. Выдано 4 предписания об устранении выявленных нарушений. Должностное лицо привлечено к административной ответственности.



Кроме того, за истекший период сотрудниками отдела государственного охотничьего надзора проведено 93 рейда, в ходе которых выявлено 74 нарушения в области охоты. Назначено административных наказаний в виде штрафа на сумму – 108.00 тыс. рублей. Общая сумма уплаченных (взысканных) штрафов составила – 101.90 тыс. рублей. По факту незаконной добычи охотничьих ресурсов возбуждено одно уголовное дело, передано в органы МВД два материала по факту незаконной добычи охотничьих ресурсов. Проводится доследственная проверка. Изъято 9 единиц огнестрельного оружия. Выявлено 9 случаев причинения вреда 13 объектам животного мира. Предъявлено ущерба на сумму 220.44 тыс. рублей. Общая сумма уплаченного ущерба составила 89.14 тыс. рублей.