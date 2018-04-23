ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Удивительный мир транспортных средств – от рикши до мобильной капсулыВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ: Родители - разрушители семьи
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика23.04.18 13:58

Государственные жилищные инспекторы Мурманской области продолжают проверки исполнения требований ранее выданных предписаний

Государственные жилищные инспекторы Мурманской области провели 10 выездных проверок в рамках исполнения требований ранее выданных предписаний. 

Управляющей организацией ООО «ЖЭК» устранена утечка на инженерных сетях водоснабжения, расположенных в подвальном помещении дома 14 по ул. Папанина в Мурманске. Предписание снято с контроля. 

Инспекцией по обращению жителей домов 4 по ул. Строителей и 1/2 по ул. Ломоносова в городе Полярные Зори была проведена внеплановая выездная проверка качества предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению. В адрес ООО «АтомТеплоСбыт» были направлены предписания на устранение выявленных нарушений. Исполняя требования предписаний, управляющая организация выполнила работы, нормализующие температуру горячей воды в жилых помещениях. 

Управляющей организацией ООО «МУЖСК» приведено в удовлетворительное санитарно-техническое состояние подвальное помещение дома 3 по ул. Беринга в Мурманске.

В целях исполнения требований предписания ООО «МГК» и ООО «ЖЭК» представили заключения по результатам технического диагностирования внутридомового газового оборудования в доме 16 по ул. Самойловой, доме 20 по ул. Челюскинцев, доме 22 по ул. Папанина, доме 19 по ул. Копытова, доме 202 по пр. Кольскому, домах 31/1 и 31/9 по ул. Шмидта, доме 84 по пр. Ленина в Мурманске, в соответствии с которым оборудование допущено к дальнейшей эксплуатации.

Специалисты инспекции повели в отношении управляющих организаций ООО «МГК» и ООО «Севжилсервис» проверку, касающуюся восстановления нормативного давления холодной воды в точке водоразбора в жилом помещении дома 102 по пр. Ленина, дома 11 по ул. Лобова, дома 3 по ул. Маяковского в Мурманске. По результатам проведенных контрольных измерений качество предоставления коммунальной услуги соответствует нормативным требованием. Предписания сняты с контроля Инспекции.

В отношении управляющих организаций, не исполнивших требования предписаний Инспекции по истечении установленного срока, будут рассмотрены вопросы о возбуждении административного производства.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаЦена билета на автобус будет разной
-ФоторепортажВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККАXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчан
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
Подробнее8 кандидатов на одно место
-Слово не воробей...Мы дорожим тем, что оказались в этой зоне
-Нам интересно Ваше мнение
10.04.18: 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин совершил первый в истории человечества космический полёт. А какое место Россия сегодня занимает среди космических держав мира?Проголосовало: 432 человека
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Ингмар
23.04.18 14:11
Страсти вы тут пишите. но это ведь дела ушедших лет?
Комментарий к новости:Иностранные инвесторы под колпаком ФАС! А кто вспомнит о тех, кто успел сколотить состояние в евро на нашей рыбе?
Елена Гальцова
23.04.18 14:10
Это конечно да. но, может, стоить написать о чем-то другом, например, когда мы в наших магазинах увидим дешевую рыбу? когда, как раньше, выйдем в рыбный магазин и купим все, чего душа пожелает?
Комментарий к новости:Иностранные инвесторы под колпаком ФАС! А кто вспомнит о тех, кто успел сколотить состояние в евро на нашей рыбе?
Иван Андреевич
23.04.18 14:07
Сегодня вообще все говорят о рыбе. Важная тема, нужная. Даже если не о наших победах, а о наших проблемах.
Комментарий к новости:Иностранные инвесторы под колпаком ФАС! А кто вспомнит о тех, кто успел сколотить состояние в евро на нашей рыбе?
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930123456
-Скоро в эфире17:00«Открытая студия». Тематическая программа (12+)17:30«Хорошие новости». Информационная программа18:00Мультфильмы (0+)
-PRO ДеньгиОптовики продолжили поднимать цены на топливо, за ними потянулись и АЗС Мурманской области-PRO ВалютуКурс евро снизился на 1 рубль, доллар – на 63 копейки-PRO ЭнергетикуКольская АЭС обеспечила выработку электроэнергии на 101%-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 23 апреля-PRO Нефть и газ«Exxon Mobil» помашет ручкой российскому партнёру-PRO ЗаконыЦена билета на автобус будет разной
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика