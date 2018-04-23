Государственные жилищные инспекторы Мурманской области продолжают проверки исполнения требований ранее выданных предписаний

Государственные жилищные инспекторы Мурманской области провели 10 выездных проверок в рамках исполнения требований ранее выданных предписаний.

Управляющей организацией ООО «ЖЭК» устранена утечка на инженерных сетях водоснабжения, расположенных в подвальном помещении дома 14 по ул. Папанина в Мурманске. Предписание снято с контроля.



Инспекцией по обращению жителей домов 4 по ул. Строителей и 1/2 по ул. Ломоносова в городе Полярные Зори была проведена внеплановая выездная проверка качества предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению. В адрес ООО «АтомТеплоСбыт» были направлены предписания на устранение выявленных нарушений. Исполняя требования предписаний, управляющая организация выполнила работы, нормализующие температуру горячей воды в жилых помещениях.



Управляющей организацией ООО «МУЖСК» приведено в удовлетворительное санитарно-техническое состояние подвальное помещение дома 3 по ул. Беринга в Мурманске.



В целях исполнения требований предписания ООО «МГК» и ООО «ЖЭК» представили заключения по результатам технического диагностирования внутридомового газового оборудования в доме 16 по ул. Самойловой, доме 20 по ул. Челюскинцев, доме 22 по ул. Папанина, доме 19 по ул. Копытова, доме 202 по пр. Кольскому, домах 31/1 и 31/9 по ул. Шмидта, доме 84 по пр. Ленина в Мурманске, в соответствии с которым оборудование допущено к дальнейшей эксплуатации.



Специалисты инспекции повели в отношении управляющих организаций ООО «МГК» и ООО «Севжилсервис» проверку, касающуюся восстановления нормативного давления холодной воды в точке водоразбора в жилом помещении дома 102 по пр. Ленина, дома 11 по ул. Лобова, дома 3 по ул. Маяковского в Мурманске. По результатам проведенных контрольных измерений качество предоставления коммунальной услуги соответствует нормативным требованием. Предписания сняты с контроля Инспекции.



В отношении управляющих организаций, не исполнивших требования предписаний Инспекции по истечении установленного срока, будут рассмотрены вопросы о возбуждении административного производства.