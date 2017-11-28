Государственные жилищные инспекторы Мурманской области продолжают проверки исполнения требований выданных предписаний

По итогам недели государственными жилищными инспекторами Мурманской области проведено 10 выездных проверок в рамках контроля ранее выданных предписаний.

В ходе поездки в Оленегорск инспекторы проверили равномерность прогрева полотенцесушителей в помещениях ванных комнат многоквартирного дома № 11 по Ленинградскому проспекту, находящегося в управлении ООО «Наш дом». Ранее по итогам плановой проверки в адрес управляющей организации было выдано предписание с требованием заменить полотенцесушители, а также восстановить их равномерный прогрев. По итогам контрольной проверки установлено, что требования инспекции управляющей организацией исполнены в полном объеме.

Также согласно предписанию инспекции в многоквартирном доме № 26/2 по Ленинградской набережной в Мончегорске выполнены работы по нормализации температуры воздуха в жилом помещении.

По истечении срока исполнения предписания инспекцией была поведена выездная проверка в отношении управляющей организации ООО «ЖЭК», которая должна была восстановить нормативное давление холодной воды в точке водоразбора одной из квартир дома № 98 по просп. Ленина. По результатам проведенных контрольных измерений качество предоставления коммунальной услуги по холодному водоснабжению восстановлено и соответствует нормативным требованием. Предписания снято с контроля инспекции.

В отношении управляющих организаций, не исполнивших требования предписаний инспекции по истечении установленного срока, будут рассмотрены вопросы о возбуждении административного производства, а также о понуждении к исполнению требований предписаний в судебном порядке.

Также Госжилинспекция сообщает, что Арбитражный суд Мурманской области подтвердил законность действий ГЖИ Мурманской области по привлечению АО «АтомЭнергоСбыт» к административной ответственности за нарушение режима обеспечения населения коммунальными услугами.

Напомним, что 31 мая 2017 года в Государственную жилищную инспекцию Мурманской области в связи с наличием в действиях должностных лиц АО «АтомЭнергоСбыт» признаков административного правонарушения поступили материалы проверки ОМВД России по Кольскому району для решения вопроса о возбуждения дела об административном правонарушении по ст. 7.23 КоАП РФ. Как указало в материалах дела АО «АтомЭнергоСбыт», филиал «КолАтомЭнергоСбыт» в мае 2017 года ввел полное ограничение подачи электроснабжения на электрокотельную в с.п. Междуречье. В результате остановки котельной без отопления и горячего водоснабжения остались все расположенные в муниципальном образовании многоквартирные дома, а также детский сад, школы, амбулатория.

За совершение административного правонарушения Государственной жилищной инспекцией Мурманской области АО «АтомЭнергоСбыт» было привлечено к административной ответственности, АО «АтомЭнергоСбыт» не согласилось с решением Инспекции и обжаловало его законности в суд. Решением суда АО «АтомЭнергоСбыт» отказано в признании действий инспекции незаконными.

На основании многочисленных обращений граждан, проживающих в многоквартирных домах, управление которыми осуществляет ООО «УК Мурманремстрой», специалистами отдела надзора за соблюдением порядка расчета платы за жилищно-коммунальные услуги Государственной жилищной инспекции Мурманской области проведены проверки соблюдения порядка расчёта размера корректировки размера платы за отопление, предъявленной жителям в платежных документах за сентябрь 2017 г.

Корректировка размера платы за отопление обусловлена наличием разницы между суммой, определенной исходя из фактических показаний общедомового прибора учёта тепловой энергии за период с сентября 2016 г. по август 2017 г., и суммой, предъявленной потребителям к оплате за отопление в указанный период. В ходе проверок выявлены нарушения порядка расчёта размера платы за отопление за сентябрь 2017 г. (определение среднемесячного объема потребления тепловой энергии на отопление) и расчета корректировки размера платы за отопление за прошедший год (определение объема тепловой энергии) как в меньшую, так и в большую сторону.

Инспекцией выданы ООО «УК Мурманремстрой» предписания об устранении нарушения порядка расчета корректировки размера платы за коммунальную услугу по отоплению. Выполнение предписаний находятся на контроле в инспекции.