Завершено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в РосляковоВстречаем 2018 год в мурманском поместье Деда Мороза!
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика28.11.17 10:35

Государственные жилищные инспекторы Мурманской области продолжают проверки исполнения требований выданных предписаний

По итогам недели государственными жилищными инспекторами Мурманской области проведено 10 выездных проверок в рамках контроля ранее выданных предписаний.

В ходе поездки в Оленегорск инспекторы проверили равномерность прогрева полотенцесушителей в помещениях ванных комнат многоквартирного дома № 11 по Ленинградскому проспекту, находящегося в управлении ООО «Наш дом». Ранее по итогам плановой проверки в адрес управляющей организации было выдано предписание с требованием заменить полотенцесушители, а также восстановить их равномерный прогрев. По итогам контрольной проверки установлено, что требования инспекции управляющей организацией исполнены в полном объеме.

Также согласно предписанию инспекции в многоквартирном доме № 26/2 по Ленинградской набережной в Мончегорске выполнены работы по нормализации температуры воздуха в жилом помещении.

По истечении срока исполнения предписания инспекцией была поведена выездная проверка в отношении управляющей организации ООО «ЖЭК», которая должна была восстановить нормативное давление холодной воды в точке водоразбора одной из квартир дома № 98 по просп. Ленина. По результатам проведенных контрольных измерений качество предоставления коммунальной услуги по холодному водоснабжению восстановлено и соответствует нормативным требованием. Предписания снято с контроля инспекции.

В отношении управляющих организаций, не исполнивших требования предписаний инспекции по истечении установленного срока, будут рассмотрены вопросы о возбуждении административного производства, а также о понуждении к исполнению требований предписаний в судебном порядке.

Также Госжилинспекция сообщает, что Арбитражный суд Мурманской области подтвердил законность действий ГЖИ Мурманской области по привлечению АО «АтомЭнергоСбыт» к административной ответственности за нарушение режима обеспечения населения коммунальными услугами.

Напомним, что 31 мая 2017 года в Государственную жилищную инспекцию Мурманской области в связи с наличием в действиях должностных лиц АО «АтомЭнергоСбыт» признаков административного правонарушения поступили материалы проверки ОМВД России по Кольскому району для решения вопроса о возбуждения дела об административном правонарушении по ст. 7.23 КоАП РФ. Как указало в материалах дела АО «АтомЭнергоСбыт», филиал «КолАтомЭнергоСбыт» в мае 2017 года ввел полное ограничение подачи электроснабжения на электрокотельную в с.п. Междуречье. В результате остановки котельной без отопления и горячего водоснабжения остались все расположенные в муниципальном образовании многоквартирные дома, а также детский сад, школы, амбулатория.

За совершение административного правонарушения Государственной жилищной инспекцией Мурманской области АО «АтомЭнергоСбыт» было привлечено к административной ответственности, АО «АтомЭнергоСбыт» не согласилось с решением Инспекции и обжаловало его законности в суд. Решением суда АО «АтомЭнергоСбыт» отказано в признании действий инспекции незаконными.

На основании многочисленных обращений граждан, проживающих в многоквартирных домах, управление которыми осуществляет ООО «УК Мурманремстрой», специалистами отдела надзора за соблюдением порядка расчета платы за жилищно-коммунальные услуги Государственной жилищной инспекции Мурманской области проведены проверки соблюдения порядка расчёта размера корректировки размера платы за отопление, предъявленной жителям в платежных документах за сентябрь 2017 г.

Корректировка размера платы за отопление обусловлена наличием разницы между суммой, определенной исходя из фактических показаний общедомового прибора учёта тепловой энергии за период с сентября 2016 г. по август 2017 г., и суммой, предъявленной потребителям к оплате за отопление в указанный период. В ходе проверок выявлены нарушения порядка расчёта размера платы за отопление за сентябрь 2017 г. (определение среднемесячного объема потребления тепловой энергии на отопление) и расчета корректировки размера платы за отопление за прошедший год (определение объема тепловой энергии) как в меньшую, так и в большую сторону.

Инспекцией выданы ООО «УК Мурманремстрой» предписания об устранении нарушения порядка расчета корректировки размера платы за коммунальную услугу по отоплению. Выполнение предписаний находятся на контроле в инспекции.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаМногие россияне в преддверии Нового года и выборов президента ждут сокращения зарплат и начала массовых увольнений
-ФоторепортажXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчанПервая вода для мощной «Сибири»Мурманск встречает День рыбака запахом трески
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
ПодробнееВ Североморске выбирают главу ЗАТО
-Слово не воробей...Для депутата родной муниципалитет - собственный дом
-Нам интересно Ваше мнение
18.11.17: Исполнительный комитет МОК 5 декабря может отказать российской команде в участии в Олимпийских играх 2018 года. Российские телеканалы в этом случае готовы бойкотировать их трансляцию. А вы перестанете следить за Олимпиадой в Пхёнчхане?Проголосовало: 350 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Сергей
28.11.17 10:18
Здесь и правда не оговорена ответственность за счётчик, его состояние и передачу показаний. И в целом не понятно, почему именно снабжающие организации должны ставить счётчики, они до сих пор отвечали
Комментарий к новости:Россиян хотят освободить от обязанности устанавливать счётчики за свой счёт
Семен
27.11.17 22:06
Надо во всех дворах елками закрыть развалины-дома. Пусть радуется заботе о себе каждый мурманчанин.
Комментарий к новости:Новый год Мурманск встретит с новой главной ёлкой
sosed51
27.11.17 11:18
и они проголосуют за Путина!
Комментарий к новости:Бедными себя назвали 29% россиян
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
-Скоро в эфире15:00«Смерть на спортивной арене». Документальный фильм (12+)15:40«Международные новости». Информационная программа16:05«Среда обитания». Документальный цикл (12+)
-PRO ДеньгиБедными себя назвали 29% россиян-PRO ВалютуКурс доллара подрос почти на 14 копеек-PRO ЭнергетикуКомитет по тарифному регулированию Мурманской области не допустил нарушения правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электроэнергии-PRO ЖКХГосударственные жилищные инспекторы Мурманской области продолжают проверки исполнения требований выданных предписаний-PRO Нефть и газСложные природно-климатические условия потребовали усилить безопасность системы морской транспортировки персонала на МЛСП «Приразломная»-PRO ЗаконыИз-за санкций Россия снимет предельные сроки входа в льготный режим для шельфовых проектов
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика