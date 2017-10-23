Государственные жилищные инспекторы Мурманской области провели выездные проверки исполнения требований выданных предписаний

Государственные жилищные инспекторы Мурманской области провели выездные проверки исполнения требований ранее выданных предписаний. Так, по требованию инспекции управляющей организацией ООО «ГУЖФ» выполнен локальный ремонт кровли, исключающий залитие лестничной клетки подъезда д. 3 по ул. Стадионная в п. Печенга. Также управляющей организацией выполнены работы по замене ламп накаливания в подъезде д. 5 в нп. Верхнее Луостари Печенгского района.



В адрес инспекции согласно требованию предписания ЖСК «Мурманск 9» представил заключение по результатам проведенного технического диагностирования внутридомового газового оборудования д. 28 по ул. Героев Рыбачьего в Мурманске, в соответствии с которыми оборудование допущено к дальнейшей эксплуатации.



Инспекцией в адрес управляющей организации ООО «УК Мурманремстрой» было направлено предписание с требованием устранить причины залития балконов д. 4 по ул. Щербакова в Мурманске. Требование управляющей организацией выполнено, предписание снято с контроля.



Также специалисты инспекции провели проверку в отношении управляющей организации ООО «Севжилсервис», в адрес которой было направлено предписание с требованием устранить выявленные нарушения. Управляющей организацией работы по восстановлению отделочного слоя фасада д. 30а по ул. К. Либкнехта в Мурманске выполнены, предписание снято с контроля.



В отношении управляющих организаций, не исполнивших требования предписаний инспекции по истечении установленного срока, будут рассмотрены вопросы в возбуждении административного производства, а также о понуждении к исполнению требований предписаний в судебном порядке.