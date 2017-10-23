Электроснабжение в Первомайском округе Мурманска восстановленоСпециалисты Колэнерго восстанавливают электроснабжение потребителей, нарушенное в результате технологического сбоя на подстанции ПС-4 в Первомайском округе Мурманска
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика23.10.17 14:30

Государственные жилищные инспекторы Мурманской области провели выездные проверки исполнения требований выданных предписаний

Государственные жилищные инспекторы Мурманской области провели выездные проверки исполнения требований ранее выданных предписаний. Так, по требованию инспекции управляющей организацией ООО «ГУЖФ» выполнен локальный ремонт кровли, исключающий залитие лестничной клетки подъезда д. 3 по ул. Стадионная в п. Печенга. Также управляющей организацией выполнены работы по замене ламп накаливания в подъезде д. 5 в нп. Верхнее Луостари Печенгского района.

В адрес инспекции согласно требованию предписания ЖСК «Мурманск 9» представил заключение по результатам проведенного технического диагностирования внутридомового газового оборудования д. 28 по ул. Героев Рыбачьего в Мурманске, в соответствии с которыми оборудование допущено к дальнейшей эксплуатации.

Инспекцией в адрес управляющей организации ООО «УК Мурманремстрой» было направлено предписание с требованием устранить причины залития балконов д. 4 по ул. Щербакова в Мурманске. Требование управляющей организацией выполнено, предписание снято с контроля.
 
Также специалисты инспекции провели проверку в отношении управляющей организации ООО «Севжилсервис», в адрес которой было направлено предписание с требованием устранить выявленные нарушения. Управляющей организацией работы по восстановлению отделочного слоя фасада д. 30а по ул. К. Либкнехта в Мурманске выполнены, предписание снято с контроля. 

В отношении управляющих организаций, не исполнивших требования предписаний инспекции по истечении установленного срока, будут рассмотрены вопросы в возбуждении административного производства, а также о понуждении к исполнению требований предписаний в судебном порядке.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаРоссийские компании на 10% реже приглашают молодых специалистов на работу, чем в прошлом году
-ФоторепортажXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчанПервая вода для мощной «Сибири»Мурманск встречает День рыбака запахом трески
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
ПодробнееВ Североморске выбирают главу ЗАТО
-Слово не воробей...Для депутата родной муниципалитет - собственный дом
-Нам интересно Ваше мнение
29.09.17: Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время визита в Свято-Троицкий Никольский женский монастырь Ташкента призвал монахов быть примером для всех верующих. А как Вы считаете, кто может быть идеалом в мирской и духовной жизни россиян?Проголосовало: 470 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

марина
23.10.17 13:44
Звонила подолгу несколько раз с момента открытия БР. Дозвониться архи сложно, состояла на учете у онколога в МДЦ больше 10 лет, а нынче без должной врачебной помощи. Акция хорошая, но малодоступная.
Комментарий к новости:«Белая роза» оградит северянок от страшной болезни
Валерий.
18.10.17 17:22
Мы живем в 5-этажке, в подъезде двойные рамы, расстояние между рамами 50 см. На некоторых этажах стекла разбитые. Пришли с ЖЭУ и застеклили только наружные рамы, а на вопрос, почему ВЫ не застеклили
Комментарий к новости:Что управляющая компания обязана делать бесплатно?
Иванов Сергей
17.10.17 12:06
Высокий суд Гонконга - это официальное название. И ещё. Иванов и Смирнов конечно гады, однако ответьте на вопрос: В чём пострадали потерпевшие?.
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Вопреки здравому смыслу, или Кому закон не писан?
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире19:30Новости. Информационная программа.20:00«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)20:30Новости. Информационная программа.
-PRO ДеньгиКуриные яйца установили рекорд по росту цен за семидневку-PRO ВалютуКурс доллара вырос на 18 копеек, евро снижается на 24 копейки-PRO ЭнергетикуЭлектроснабжение в Первомайском округе Мурманска восстановлено-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 24 октября-PRO Нефть и газ3-8 долларов за баррель - себестоимость добычи нефти в России-PRO ЗаконыГрядущее решение о повышении МРОТ до уровня прожиточного минимума следует увязывать с предстоящими президентскими выборами
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика