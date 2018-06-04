Государственных и муниципальных служащих Мурманской области обучат работе в проектах государственно-частного партнёрства

В Мурманской области по инициативе регионального министерства развития промышленности и предпринимательства будет проведена Комплексная образовательная программа для представителей органов государственной и муниципальной власти, учреждений и организаций, участвующих в реализации проектов государственно-частного партнёрства (ГЧП). Об этом сегодня шла речь на оперативном совещании, которое провела губернатор Марина Ковтун.

Глава региона отметила, что в условиях экономии бюджетных ресурсов реализация проектов на принципах ГЧП – один из самых перспективных механизмов привлечения инвестиций в экономику Мурманской области, однако его потенциал используется далеко не в полной мере. Это связано, в том числе, и с низким уровнем компетенции сотрудников органов государственной власти и местного самоуправления в данной сфере.

Чтобы улучшить ситуацию, было принято решение о проведении Комплексной образовательной программы, исполнителем которой по конкурсу определён Институт развития государственно-частного партнерства. Подробности сообщила заместитель министра развития промышленности и предпринимательства Татьяна Русскова.

По информации Татьяны Руссковой, программа предусматривает очные и заочные модули обучения теории и практике, мастер-классы, стресс-тесты от ведущих. Исполнительным органам и органам местного самоуправления необходимо сформировать предварительный перечень проектов, которые целесообразно проработать в рамках обучения, и предложить кандидатов в проектные команды.

Губернатор поручила исполнительным органам государственной власти и органам местного самоуправления Мурманской области в десятидневный срок сформировать предварительные перечни проектов в сфере ГЧП и списки кандидатов для включения в программу обучения.

«Прошу вас, уважаемые коллеги, подойти к этой работе добросовестно и без формализма. У нас уже есть опыт обучения команд в Сколково, и это обучение даёт хорошие результаты. Сейчас ехать никуда не надо: к нам приезжают уникальные специалисты, и привлечь хотя бы одного к анализу и проработке проекта будет стоить не меньше, чем вся программа обучения», – подчеркнула Марина Ковтун.