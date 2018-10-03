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Мурманская область. Арктика03.10.18 12:37

Государство, как собственник, регулируя право доступа к ВБР, обязано определить приоритеты при его использовании

2-3 октября в Южно-Сахалинске в рамках форума «Сообщество» «Дальний Восток: Проблемы развития» организованного Общественной палатой России состоялась конференция  «Потенциал развития рыбохозяйственного комплекса РФ», на которой обсуждались промышленное и прибрежное рыболовство, развитие прибрежных территорий и береговой переработки, а также развитие смежных отраслей.

Выступая на конференции исполнительный директор «Рыбного союза» Сергей Гудков предложил рассмотреть развитие рыбопромышленного комплекса  исходя из достижения приоритетных направлений социально-экономического развития России.

В «Рыбном союзе» считают, что ситуация, сложившаяся в рыбопереработке входит в  очевидное противоречие с выполнением основной государственной задачи рыбохозяйственного комплекса по обеспечению населения высокоценным белком, поставленной перед ним Президентом и правительством России, а также задачами по увеличению переработки рыбы внутри страны и по стимулированию отхода от экспорта непереработанной рыбной продукции. Государство, как собственник, регулируя право доступа к ВБР, обязано определить приоритеты при использовании ВБР. К таким приоритетам могут относиться: насыщение внутреннего рынка сырьем для обеспечения потребления рыбной продукции на уровне, рекомендованном Минздравом;  социальное развитие прибрежных территорий, мультипликативный эффект от  переработки рыбы на территории РФ; создание дополнительных рабочих мест; формирование добавленной  стоимости в результате глубокой рыбопереработки на территории России; полнота освоения ВБР; обновление флота и  иные приоритеты.

Отдельного внимания заслуживает ставка сбора ВБР, которая должна являться мерой, стимулирующей выполнение национальных приоритетов, и размер которой должен быть значительно повышен, исходя из среднерыночной цены на рыбное сырье за последние три года. Например, по мнению рыбопереработчиков, ставка сбора ВБР для баренцевоморской трески должна быть  установлена на уровне не менее 33 рублей за килограмм, а не как сейчас -  5 рублей 70 копеек, при оптовой цене 270 рублей за килограмм. В противном случае все предлагаемые льготы в пересчете на рубли будут настолько незначительны, что не смогут являться стимулом для выполнения национальных приоритетов.

Докладчик также напомнил, что необходимость роста размеров ставки сбора ВБР обуславливается не только необходимостью поставки качественного сырья на внутренний рынок, но новой задачей, поставленной Президентом России В.В. Путиным по увеличению выручки от экспорта продуктов питания, чего можно достичь, только стимулируя экспорт продукции с высокой добавленной стоимостью.

«Очень простая вещь: если рыба осталась внутри страны, значит, ее съели. Неважно где – в магазине, в общепите, в армии, или в качестве социального питания. Если она уходит на экспорт, значит, ставка сбора ВБР доплачивается до полного уровня. Если вывозим на экспорт необработанное сырье – значит, платим опять-таки, самую высокую ставку сбора ВБР. Вывозим переработанную рыбу или рыбную продукцию с высокой добавленной стоимостью, значит, платим меньше. А где это будет происходить: в Калининграде, в Мурманске, на борту судна – бизнес сам разберется, ведь все кто занимается бизнесом - талантливы», - считает исполнительный директор «Рыбного союза».

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