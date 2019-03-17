Государство в роли экономического МЧС, или «Доступная рыба»

Если внимательно относиться к бурному информационному потоку уходящей недели, то можно прийти к выводу, что мир сошёл с ума и согласиться с пессимистическими сценариями «развития» нашей цивилизации. Но на то мы и люди: большинство из нас ориентируется на сиюминутные сенсации, проблемы и события, оставляя без осмысления и оценок серьёзные процессы, на которые мы не можем повлиять…

Мир сошёл с ума!

О гибели 10 марта в Эфиопии во время крушения Boeing 737 MAX 8 национального перевозчика «Ethiopian Airlines» 157 человек, трое из которых были россияне, большинство из нас уже забыли. И это простительно, так как в мире каждый день умирает приблизительно 150 тысяч человек, в России около 6300 человек. Если верить всезнающей Всемирной паутине, то каждые 102 секунды кто-то гибнет в ходе войны, каждую 61 секунду кто-то погибает от рук убийц, каждые 39 секунд кто-то совершает самоубийство, каждые 26 секунд кто-то погибает в автокатастрофе, каждые 3 секунды кто-то умирает вследствие голода. Каждые 3 секунды умирает ребёнок в возрасте до 5 лет. И об этом красочно любят ежедневно нам напоминать многочисленные СМИ, сообщая об убийствах и ЧП, об уходе из жизни людей, которых мы и не знаем.

Скорее всего, именно поэтому сопереживать, задумываться о бренности существования нам некогда, а вот превратить реальную жизнь в компьютерную игру – легко. Например, 15 марта в Новой Зеландии убийца вёл прямую трансляцию расстрела прихожан в мечети Аль Нур в городе Крайстчерч на протяжении 17 минут! Крупнейшие онлайн-медиа, в том числе «Facebook» и «YouTube», предпринимали огромные усилия, чтобы ограничить насильственный контент на своих платформах. Тем не менее, ни модераторы, ни алгоритмы не справляются со своими обязанностями - видео кровавой бойни в Новой Зеландии продолжает распространяться по сети с пугающей скоростью. А как можно отличить боевик, компьютерную игру и реальный расстрел людей? Да и зачем? Это же в Новой Зеландии погибли 49 человек, а 48 ранены!

А в это время Интернет заполняется новыми страшилками. ТАСС сообщает, что Соединенные Штаты не должны отказываться от политики нанесения превентивного ядерного удара, в будущем при определенных обстоятельствах такой вариант может даже быть рассмотрен на высшем уровне. Об этом заявил 14 марта председатель комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Джозеф Данфорд, выступая на слушаниях в комитете по делам ВС Сената Конгресса США.

«Я думаю, что нынешняя политика (позволяющая нанести превентивный ядерный удар. - ТАСС) усложняет процесс принятия решений противниками (о нападении на США), и я не рекомендовал бы никаких изменений в целях упрощения процесса принятия решений противниками. Я также могу представить себе целый ряд обстоятельств, при которых мы не хотели бы исключать для президента этот вариант в будущем, и я, конечно, мог бы обсудить это на закрытом заседании», - подчеркнул Данфорд.

Он выразил уверенность, что нынешняя политика вашингтонской администрации в этом направлении является правильной.

А РИА «Новости» 15 марта сообщает, что НАТО перебрасывает войска к границе с Россией. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов в интервью газете Минобороны «Красная звезда». По словам Попова, численность контингента НАТО быстрого реагирования в рамках реализации ряда концепций за два года выросла с 25 до 40 тысяч человек. В частности, в Прибалтике развернуты усиленные батальонные тактические группы многонационального состава численностью до тысячи военнослужащих каждая, отметил он.

Кроме того, по словам замглавы Совбеза, реализуется американская инициатива «3 по 30», которая предусматривает готовность к применению 30 механизированных батальонов, 30 авиационных эскадрилий и 30 боевых кораблей стран блока в течение 30 суток.

Но большинство из нас невосприимчивы к таким тревожным сигналам, так как живёт в другом информационном поле, так как человеческое сообщество разорвано социальными сетями и многочисленными СМИ в клочья – в площадки по интересам, которые борются за контент, а не за жизнь на Земле.

Оптимизм Президента или Государство в роли экономического МЧС

На этом тревожном фоне оптимистично прошёл съезд РСПП, который проходил в рамках традиционной Недели российского бизнеса (11–15 марта), где формируются предложения по актуальным направлениям взаимодействия бизнеса и государства. По окончании пленарного заседания Президент РФ Владимир Путин встретился с членами бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей.

«Мы с вами встречаемся на этапе, когда разворачивается работа по реализации национальных проектов, планов инфраструктурного развития, - отметил в приветственном слове Владими Путин, глава страны. - И вновь хотел бы подчеркнуть, говорил об этом уже не один раз, скажу сегодня ещё раз обязательно: бизнес – их непосредственный и важнейший участник, этих проектов. Рассчитываю здесь на наше самое тесное, результативное партнёрство, на то, что цели, которые мы ставим, станут точкой приложения капиталов, кадрового потенциала и деловой активности, делового таланта российских предпринимателей, я практически не сомневаюсь. И рост вашей конкурентоспособности будет означать укрепление и прогресс всей страны, новые рабочие места, повышение качества жизни граждан Российской Федерации.

…Отмечу, что на рабочей встрече под руководством Александра Николаевича Шохина и Антона Германовича Силуанова рассмотрена почти тысяча таких проектных инициатив. На их основе уже подготовлено 250 инвестиционных заявок общим объёмом 12,1 триллиона рублей. Речь идёт о капиталовложениях в общественно важные направления, ключевые для динамичного роста экономики и всей страны, в том числе в сфере промышленности, высоких технологий, транспорта, связи, экологии и туризма. Это действительно масштабные проекты с хорошим синергетическим эффектом, и, естественно, они долгосрочные, с большим горизонтом».

Хотелось бы зарядиться уверенностью Владимира Владимировича, но как-то не получается. И на это есть причины. Например, 11 марта Вашингтон ввёл санкции в отношении совместного российско-венесуэльского банка «Еврофинанс Моснарбанк» в связи с ситуацией в Венесуэле. В Министерстве финансов США пояснили, что ограничения введены в отношении иностранных финансовых учреждений, которые «поддерживают режим Николаса Мадуро и способствуют экономическому и гуманитарному кризису в Венесуэле».

После этого пошли сообщения, что крупнейшие банки РФ разрабатывают план действий на случай, если по отношению к какой-либо кредитной организации из них будут введены экономические санкции. Как пишет «Reuters» со ссылкой на четыре источника, близких к ситуации: «Каждый важный банк имеет пошаговый план, что он делает в той или иной ситуации. Первый месяц расписан по дням, если не по часам», - рассказал агентству один из собеседников.

Далее ещё тревожней. Эксперты предлагают нормативно закрепить правила действия государства по спасению проблемных частных предприятий. Идеи прозвучали на специальном круглом столе «Государство как кризис-менеджер», прошедшем в «Российской газете» по инициативе Ассоциации юристов России. «Конечно, государство не самый эффективный собственник, но бывают ситуации, когда действующий собственник ещё менее эффективен по разным причинам, - сказал партнер юридической фирмы «Герберт Смит Фрихилс» Евгений Зеленский. - И у государства возникает вопрос: что делать? Можно ли вмешаться?».

Нередко государству приходится выступать в роли экономического МЧС, заметила омбудсмен по вопросам, связанным с нарушением прав предпринимателей в ходе процедур банкротства Наталья Коцюба. При этом государственных институтов, которые бы работали превентивно, предотвращая экономические проблемы на предприятиях, нет.

Как я думаю, основа благополучия любой экономики - постоянно развивающийся и успешный бизнес. Но в условиях кризиса/застоя, который господствует в России, возникла масса проблем, затрагивающих самые разные сферы бизнеса. Они порождают неуверенность игроков на рынке и неопределенность, которая не позволяет целеустремленно смотреть в завтрашний день. А этой неэффективной армии чиновников хотят передать роль экономического МЧС. Это уж полный СССР!

Весеннее обострение, или Диагноз ставит глава ФАС

Совсем неожиданно добавил тревог на этой неделе и глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев, который в интервью на «НТВ» сказал, что россияне переплачивают 100% себестоимости услуг ЖКХ! Не знаю, что произошло с Игорем Юрьевичем: то ли крыша в его доме стала протекать, то ли сосуля на улице упала недалеко от него, то ли весеннее обострение, но его откровения настораживают.

Граждане уже давно об этом знают, как только реформу ЖКХ начали проводить, а глава ФАС вдруг решил нам глаза открыть, рассказывает, что производство одного кубометра воды в соседних регионах может отличаться в 54 раза. Причиной этого чаще всего становится круговая порука. «Когда мы начинаем выяснять, там работает сынуля какого-нибудь губернатора или какого-нибудь высокопоставленного чиновника, - растолковал нам Игорь Артемьев. - …Граждане в большинстве своём по большинству коммунальных позиций давно переплачивают больше 100 процентов себестоимости, и все эти разговоры, что мы какие-то там убогие, не доплачиваем этим коммунальным монстрам, - это все чушь собачья. Мы давно им все переплачиваем. Они на это дело содержат различного рода рестораны, дома отдыха для себя, охотничьи заимки».

Ежегодный ущерб от деятельности картелей, по словам главы ФАС, по-прежнему составляет около 2% ВВП. Особенно дерзко картели проявляют себя в социальной сфере. «Самое большое свинство заключается в том, что их больше всего в социально значимых отраслях: в таблетках, в медицинском оборудовании, я бы выделил эту отрасль, просто катастрофически картелизировано… Бывает, когда у 5–6 препаратов заменители есть. Прекрасно! Они должны конкурировать. Они сговариваются между собой в наглую абсолютно».

По словам Артемьева, по масштабам сговоров с социалкой может поспорить строительная сфера. Настораживает также использование цифровых технологий в картельных целях, когда о максимальном повышении цены договариваются роботы.

Большая часть штрафов, которые накладывает Федеральная антимонопольная служба, приходится на сферу госзакупок, а основными их получателями являются госслужащие, рассказал глава антимонопольной службы. «Мы в год рассматриваем около 120 тысяч споров по государственным закупкам. И могу сказать, что и заказчики, то есть представители государства, хулиганят и жульничают, и подрядчики жульничают, пытаясь как можно больше урвать. Здесь мы недалеко ушли из 90-х годов, поэтому там штрафы по одному делу, как правило, - это 10-5 штрафов сразу… Если говорить о категории государственных служащих, то есть чиновников, мы каждый день по всей нашей системе накладываем около 200 штрафов на государственных служащих».

К этому ещё можно только добавить, что показ этого актуального интервью на телеканале был организован ночью. Скорее всего, именно поэтому каких-то вразумительных комментариев на эту реальную картину из правительства РФ не последовало - наши чиновники спят спокойно, их ничто не тревожит.

А вот в Русской православной церкви озабочены растущими ценами на жилищно-коммунальные услуги и предвидят негативные последствия этого для жителей России. «Цены на жилищно-коммунальные услуги должны быть такими, чтобы они были подъёмными, в том числе для малоимущих семей», - заявил глава Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион, отвечая на вопрос ведущей программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24» (ВГТРК) 16 марта. Он отметил, что в разных странах цены на ЖКХ колеблются от 7% доходов человека до 16%, однако в России этот показатель выше, и цены продолжают расти. «Я думаю, что если не будет соответствующего вмешательства государственной власти, которая упорядочит этот процесс, то это будет очень неблагоприятно сказываться на нашем народонаселении», - сказал митрополит Иларион, пояснив, что имеет в виду и падение рождаемости, и общий социальный уровень жителей страны.

Загадка для экономистов России

И в этом, как я думаю, глава Отдела внешних церковных связей митрополит Илларион прав на все 100%. Если в нашей стране жизнь у граждан не удаётся как-то улучшить реально, как не пытается это сделать уже много лет Президент РФ Владимир Путин, то её можно красиво нарисовать. Росстат может изменить методики расчёта реальных доходов россиян. Как написали на этой неделе «Ведомости», об этом заявил глава Министерства экономического развития Максим Орешкин. «Статистика реальных доходов населения остаётся проблемой для правительства и загадкой для экономистов. По данным Росстата, доходы россиян падали пять лет подряд – с 2014 по 2018 г . (с учётом 5000 рублей, выплаченных пенсионерам в 2017 г .) и до сих пор остаются ниже уровня докризисного 2013 года», - пишет издание.

Динамика доходов граждан России в статистических данных давно разошлась как с реальными зарплатами, так и с оборотом розничной торговли, которые увеличиваются с мая 2017 года.

Как рассказал изданию Орешкин, Росстат должен рассмотреть идею изменения методики расчёта реальных доходов населения. Министр пообещал, что обсуждение этого вопроса будет максимально публичным.

Вывод в том, что даже если за счёт методических ноу-хау реальные доходы россиян в отчётах Росстата пойдут в рост, это, во-первых, не изменит реальное положение дел. Производимые Росстатом скандалы («нарисуем – будем жить») накроют правительство и власть в целом. Во-вторых, – и это важнее – необходимо признать, что происходящие изменения в структуре доходов российского населения свидетельствуют о социальной деградации общества. Что выражается в росте ориентации на социальные пособия и поддержку со стороны государства, а не на собственную предпринимательскую деятельность. Достаточно сказать, что предпринимательский доход, составляющий всего 7,5% в реальных доходах, – это ещё один рекорд. Только с приставкой «анти». Так низко предпринимательская инициатива не оценивалась с 1992 года. До этого, если кто забыл, предпринимательский доход за рамками кооперативов вообще был в нашей стране вне закона.

Впору задуматься, какое же общество мы построили за прошедшие почти 30 лет? И признать: совсем не то, какое собирались построить. И никакая методика Росстата этого не изменит.

«Доступная рыба» заменит «Народную рыбку»

О том, что с нашей экономикой не совсем всё ладно, можно судить и по плачу мурманских портовиков. На этой неделе пресс-служба Мурманского морского рыбного порта сообщила об очередном анитирекорде: «Похоже, минувший февраль решил отнять у января звание самого плохого по объёмам доставки уловов в Мурманск. Напомним, в первом месяце 2019 года портовики обработали всего 5,5 тысячи тонн рыбопродукции, что составило 47% от уровня прошлого года. В феврале этот показатель оказался ещё ниже – 33,9%, хотя в абсолютных цифрах выглядит несколько приличнее (7,4 тысячи). Что это значит для берега – мурманчанам объяснять не надо. Нет судов с рыбой, значит, без работы сидят не только докеры, но и сотрудники рыбоперерабатывающих и судоремонтных предприятий. А ставшую деликатесом треску на прилавках постепенно заменяют карп и толстолобик, привезённые из других регионов России в когда-то рыбацкую столицу».

А пока докеры ждут рыбу, сидя на холодных причалах, по поручению губернатора Марины Ковтун в Мурманской области запускается пилотный проект «Доступная рыба». Детали реализации инициативы стали ключевой темой рабочей встречи главы региона Марины Ковтун с министром рыбного и сельского хозяйства региона Андреем Ивановым, которая состоялась на этой неделе.

Как подчеркнула Марина Ковтун, главный критерий доступности – приемлемая цена. «Рыба есть, она доступна. Дело в цене. Поэтому мы ставим перед собой задачу обеспечить мурманчан и жителей области рыбой по доступной цене. Для этого есть ресурсы. Мы живём у моря, наши рыбопромышленные компании платят здесь налоги и понимают свою ответственность перед жителями», – подчеркнула губернатор.

Стартует программа с трески. С рыбодобывающей компанией СЗРК достигнуты договорённости о поставках от 10 до 20 тонн свежемороженой трески в региональную сеть магазинов «Рыбный» (порядка 30 магазинов шаговой доступности по территории области) по специальной, сниженной цене. Цена для потребителя составит 210 рублей за кг. Купить рыбу по специальной цене можно будет и в Интернете.

А пока мурманчане ждут первую партию дешёвой трески, напомню, что на нашей памяти были уже программы «Рыбный рынок», «Народная рыбка», а Мурманск уже давно мало кто называет «Рыбной столицей», разве что для красного словца в День рыбака, когда народ ломится за дешёвой рыбой – один раз в год!

Михаил ВЕСНЕВ.

На фото: Цена на треску в День рыбака 2017 года.