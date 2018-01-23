Госжилинспекция добивается исполнения требований ранее выданных предписаний

Государственные жилищные инспекторы Мурманской области провели 11 выездных проверок в рамках исполнения требований ранее выданных предписаний.

Так, снято с контроля предписание управляющей организации ООО «МУЖСК» о выполнении герметизации межпанельных стыков дома 34 по ул. Зои Космодемьянской в Мурманске. По требованию инспекции управляющая организация ООО УК «Техдом» восстановила козырьки подъездов дома 11а по ул. Туристов в Мурманске. Управляющая организация ООО «Октябрьское ЖЭУ» выполнила требования предписания в части восстановления освещения мест общего пользования в доме 5 по ул. Полярные Зори в областном центре.

По результатам проверочных мероприятий инспекцией в адрес управляющей организации ООО «СЖКХ» было направлено предписание с требованием восстановить равномерный прогрев приборов отопления в жилом помещении дома № 3 по ул. Агеева в посёлке Щукозеро. Требования предписания управляющей организацией выполнены, предписание снято с контроля.

Управляющей организацией ООО «Севжилсервис» восстановлена работоспособность скоростного водоподогревателя в доме № 3 по ул. Сивко в Мурманске.

Специалисты инспекции повели в отношении управляющей организации ООО «УК Кристалл» выездную проверку необходимости восстановления нормативного давления холодной воды в точке водоразбора в жилом помещении дома 19 по ул. Софьи Перовской в областном центре. По результатам контрольных измерений качество предоставления коммунальной услуги по холодному водоснабжению восстановлено и соответствует нормативным требованием. Предписание снято с контроля инспекции.

В отношении управляющих организаций, не исполнивших требования предписания по истечении установленного срока, инспекцией будут рассматриваться вопросы о возбуждении административного производства.