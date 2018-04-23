Госжилинспекция Мурманской области исключила восемь многоквартирных домов из реестра лицензий управляющих компаний за неисполнение предписаний ведомства

Государственная жилищная инспекция Мурманской области с начала года приняла решение об исключении восьми многоквартирных домов из реестра лицензий Мурманской области на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами. Решение принято в связи с назначением в течение двенадцати месяцев со дня выдачи предписания лицензиату судом два и более раза административного наказания за неисполнение или ненадлежащее исполнение предписания.



Речь идет о следующих домах:



г.п. Зеленоборский, ул. Заводская, д. 26 (ООО «УК «Зеленоборский Гарант»);



г. Мурманск, ул. Николаева, д. 5; ул. Софьи Перовской, д. 31/11 и ул. Папанина, д. 24 (ООО «Жилищно-эксплуатационная компания»);



г. Мурманск, ул. Свердлова, д. 10/1 (ООО УК «МурманАрктикСервис»);



г. Мурманск, пр. Кирова, д. 28В (ООО «УК «Кристалл»);



г. Мурманск, пер. Терский, д. 3 (ООО «Севжилсервис»);



г. Мурманск, пер. Охотничий, д. 15 (ООО «Успех Сервис»).