Госжилинспекция Мурманской области провела 18 выездных проверок

Государственные жилищные инспекторы Мурманской области провели 18 выездных проверок исполнения требований ранее выданных предписаний.

Так, управляющей организацией ООО УК «МурманТехСервис» приведена в удовлетворительное санитарно-техническое состояние контейнерная площадка дома 9 по ул. Октябрьской и подвальное помещение дома 10 по ул. Володарского в Мурманске.

Управляющей организацией ООО «ЖУ «Заполярье» в доме 33/1 по ул. Полярные Зори в Мурманске восстановлено нормативное давление в системе холодного и горячего водоснабжения. Требования предписания исполнены.

Сняты с контроля предписания в адрес ООО УК «Евродом»: компанией восстановлен штукатурный слой фасада дома 22 по ул. Профсоюзов и выполнена герметизация межпанельных стыков дома 13 по ул. Володарского в Мурманске.

ООО «СеверГрупп» выполнены работы, обеспечивающие поступление сигнала на блок коммутации жилого помещения в доме 95 по пр. Кольский в Мурманске.

Также по требованию инспекции управляющая организация ООО «ТехДом» восстановила кирпичные стены пристроек дома 16 по Молодежному проезду в Мурманске.

В отношении управляющих организаций, не исполнивших требования предписаний инспекции по истечении установленного срока, будут рассмотрены вопросы о возбуждении административного производства.