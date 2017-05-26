Готовь школы к учебному году с весны!

Первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин провёл заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности правительства Мурманской области.

На заседании рассмотрен вопрос о подготовке образовательных учреждений региона к началу 2017-2018 учебного года. По информации Министерства образования и науки, в регионе 496 образовательных организаций. В целях контроля за своевременной и качественной подготовкой к новому учебному году главам администраций муниципальных образований и руководителям образовательных учреждений рекомендовано обеспечить завершение подготовительных и ремонтных работ, относящихся к безопасному пребыванию обучающихся в образовательных организациях в соответствии с санитарными нормами и требованиями пожарной безопасности. А также не допускать подписания актов готовности образовательных организаций к новому учебному году без согласования с надзорными органами.

В ходе заседания были подведены промежуточные итоги создания и поддержания в постоянной готовности локальных систем оповещения на особо важных и потенциально опасных производственных объектах.

По итогам докладов должностных лиц ОАО «Мурманоблгаз» рекомендовано выделить дополнительное финансирование и обеспечить завершение работ по созданию локальных систем оповещения на подведомственных объектах до конца 2017 года. Комитету по обеспечению безопасности населения Мурманской области совместно с АО «10 СРЗ» поручено подготовить обращение в адрес «Объединенной судостроительной корпорации» с просьбой поддержать заявку завода на включение в его инвестиционную программу расходов по созданию локальных систем оповещения до конца 2017 года.

Кроме того, на заседании был рассмотрен вопрос создания нормативных запасов средств йодной профилактики в муниципальном образовании город Полярные Зори с подведомственной территорией. По заявлению представителя администрации муниципалитета, необходимые финансовые средства для своевременного обеспечения закупки и поддержания нормативного запаса средств йодной профилактики для населения изысканы в бюджете муниципального образования.