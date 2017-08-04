Готовим ружья и патроны!

19 августа в Мурманской области открывается осенний сезон охоты на боровую (глухари, куропатки) и водоплавающую дичь (гуси, утки).

Как сообщает Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области, выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов будет осуществляться с 7 августа в пунктах выдачи разрешений.

Что особенно радует, так это то, что уже начата выдача разрешений на добычу бурого медведя по установленным квотам. По информации регионального Минприроды, на территории Мурманской области водится более 900 медведей, которые всё чаще и чаще выходят на прилегающие к населённым пунктам территории Заполярья и дороги.

Как сообщает министерство, в этом сезоне охоты должностное лицо органа исполнительной власти направляет отказ заявителю в выдаче разрешения, если заявление подается охотником в несколько мест охоты и при этом в заявлении указаны охотничьи ресурсы с различными сроками охоты. Например, если охотник желает осуществлять охоту на боровую и водоплавающую дичь в нескольких районах общедоступных охотничьих угодий Мурманской области (или на территории всей Мурманской области), то им должно быть подано два заявления: отдельно на боровую и водоплавающую дичь.