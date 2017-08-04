Банкиры отмечают рост спроса на валютуПотерять квартиру просто, или Не спешите ставить подпись за предложенный кредит
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика04.08.17 09:00

Готовим ружья и патроны!

19 августа в Мурманской области открывается осенний сезон охоты на боровую (глухари, куропатки) и водоплавающую дичь (гуси, утки).

Как сообщает Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области, выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов будет осуществляться с 7 августа в пунктах выдачи разрешений.

Что особенно радует, так это то, что уже начата выдача разрешений на добычу бурого медведя по установленным квотам. По информации регионального Минприроды, на территории Мурманской области водится более 900 медведей, которые всё чаще и чаще выходят на прилегающие к населённым пунктам территории Заполярья и дороги.

Как сообщает министерство, в  этом сезоне охоты должностное лицо органа исполнительной власти направляет отказ заявителю в выдаче разрешения, если заявление подается охотником в несколько мест охоты и при этом в заявлении указаны охотничьи ресурсы с различными сроками охоты. Например, если охотник желает осуществлять охоту на боровую и водоплавающую дичь в нескольких районах общедоступных охотничьих угодий Мурманской области (или на территории всей Мурманской области), то им должно быть подано два заявления: отдельно на боровую и водоплавающую дичь.

 

Комментарии

-

Новости муниципалитетов

-АналитикаПроизводительность труда в России отстает на 27% от среднемировых показателей
-ФоторепортажМурманск встречает День рыбака запахом трески22 июня в 4 часа утраВ память о страшной дате – 18 июня 1942 года
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
ПодробнееБольшинство политических партий и общественных объединений в Мурманской области работают в «подполье»
-Слово не воробей...Первый раз в горе
-Нам интересно Ваше мнение
03.08.17: Счётная палата РФ зафиксировала значительное снижение количества выданных сертификатов на получение материнского капитала. В ведомстве не устанавливали причины такого явления. А как вы думаете, с чем это связано?Проголосовало: 126 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Zviygincew
04.08.17 13:07
Что-то я ещё о таком нигде не читал! В Ковдоре проблемы с пьянством, или там одни рабы живут, которым жизнь уже в тягость?
Комментарий к новости:Идёшь на работу – дыхни!
Константин
04.08.17 12:24
тотальное недоверие - это не есть хорошо
Комментарий к новости:Идёшь на работу – дыхни!
MotoRin
04.08.17 11:53
Хорошо бы узнать, на какую величину алкоголя в выдохе настроен прибор, а то можно и после кефира подзалететь :)
Комментарий к новости:Идёшь на работу – дыхни!
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3112345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире14:00Мультфильмы (0+)14:30Новости. Информационная программа.15:00«Неизвестная версия». Документальный цикл (12+)
-PRO ДеньгиНалегайте на овощи – подешевели капуста, морковь и картофель-PRO ВалютуКурс евро снизился почти на 27 копеек, доллара - на 42 копейки-PRO ЭнергетикуСнежногорск отключат на ночь-PRO ЖКХВ Совете депутатов Кольского района пытаются до зимы разрубить узел с эксплуатацией мазутной и угольной котельных в Териберке-PRO Нефть и газ«Роснефть» приступила к геологическим исследованиям в Печорском море-PRO ЗаконыАвиакомпаниям дали право исключать норму о бесплатном провозе багажа
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Программы и анонсы, опросы и обсуждения
Яндекс.Метрика