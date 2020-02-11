Готовим японские вкусняшки в воскресенье

Мурманская областная общественная организация японской культуры «Япония в Мурманске» продолжает знакомить жителей Заполярья с традициями Страны Восходящего Солнца.

Председатель организации Руми Фукусима предлагает приготовить традиционную сладкую пасту из фасоли Анко, а также известные японские оладушки «Дора-яки» и желе «Аваюки-маття-то-цубуан но йокан».

«Если готовить японские блюда, то нужно купить все продукты из Японии. Вы так думаете? Нет! Мы вместе приготовим японские вкусняшки из ингредиентов, которые можем купить в Мурманске!».

Мастер-класс по японской кухне состоится 16 февраля - с 15.00 до 18.00 в кулинарной студии «Имбирь» по адрес: г. Мурманск, проспект Ленина, 102.