Мурманская область. Арктика18.09.17 13:37
Готовимся гулять в праздничные дни 2018 года
Российская трёхсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) поддержала проект постановления правительства о переносе праздничных дней в 2018 году, сообщает «Российская газета».
Согласно документу, выходной день в субботу 6 января 2018 года будет перенесен на пятницу 9 марта. С воскресенья 7 января- на среду 2 мая, с субботы 28 апреля на понедельник 30 апреля, с субботы 9 июня на понедельник 11 июня и с субботы 29 декабря на понедельник 31 декабря.
Таким образом, отдыхать будем с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года, с 23 по 25 февраля, с 8 марта по 11 марта, с 29 апреля по 2 мая, один день 9 мая, с 10 июня по 12 июня, а также с 3 ноября по 5 ноября.
Комментарии
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-Нам интересно Ваше мнение06.09.17: Свыше 52% россиян готовы переехать на Дальний Восток при условии, что будет жильё и зарплата свыше 50 тысяч рублей, сообщает ВЦИОМ. А вы готовы на таких условиях поменять Крайний Север на Дальний Восток?Проголосовало: 706 человек
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Последние комментарии
Павел
18.09.17 14:23
Вот оно как хорошо жить стало - картошка, капуста и лук с морковкой на четверть подешевели! На такой диете мы скоро в кроликов все превратимся, а тогда и мясо подешевеет!
Комментарий к новости:Налегайте на борщ! Овощи на него подешевели в августе более чем на четверть
Ирма Германовна
18.09.17 14:19
Если борщ приготовить на костях, вместо мяса, то выгадать можно. Но целый месяц питаться одним борщом - увольте!
Комментарий к новости:Налегайте на борщ! Овощи на него подешевели в августе более чем на четверть
Zviygincew
18.09.17 10:52
Такие же идеи проталкивают и учёные МГТУ, но дело идёт как-то туго, не приживается такая экзотика среди северян.
Комментарий к новости:Жителям Севера пора переходить на ягель
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